На Керченской переправе в очереди стоят 265 машин. Паромное сообщение приостановили из-за непогоды

На подъезде к Крымскому мосту в очередной раз организовали пункт обогрева для водителей

В посёлке Ильич на перехватывающей парковке к 30 ноября собралось 265 автомобилей. Из них 125 — грузовики, которые доставляют продукты и товары первой необходимости.

Как сообщают в Оперативном штабе Краснодарского края, на парковке организовали пункт обогрева и работают волонтеры.

Если будет необходимо, машины разместят возле станицы Старотитаровской и в порту Кавказ. Возобновится движение паромов в проливе только при улучшении погоды.

Напомним, управлении МЧС по Краснодарскому краю 29 ноября сообщили, что паромное сообщение в Керченском проливе приостановили по погодным условиям. Юга.ру 28 ноября писали, что в Крыму объявили экстренное предупреждение.

В октябре в очереди на переправу стояли около 1000 грузовиков, чуть позже их стало больше 3000, об этом рассказывали Юга.ру.