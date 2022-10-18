«Я 1592-й в очереди». Дальнобойщик сообщил, что в Краснодарском крае переправу в Крым ждут более 3 тыс. грузовых автомобилей

Краснодарский край, Крым

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  • Грузовые автомобили на стоянке в Славянске-на-Кубани © Фото сделано дальнобойщиком Сергеем из Санкт-Петербурга специально для Юга.ру
    Грузовые автомобили на стоянке в Славянске-на-Кубани © Фото сделано дальнобойщиком Сергеем из Санкт-Петербурга специально для Юга.ру

Портал «Объясняем.рф» сообщил о запуске движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Дальнобойщики говорят, что продолжают стоять в очереди

В редакцию Юга.ру 18 октября обратился водитель Сергей из Санкт-Петербурга и рассказал, что уже неделю находится в Славянске-на-Кубани и стоит в очереди на переправу через Крымский мост. 12 октября мужчина доехал до города, там грузовик Сергея и другие машины инспекторы ДПС загнали в так называемый отстойник для фур.

«По сей день мы тут живём. Была создана электронная очередь, в которой на настоящий момент более 3 тыс. машин. Я 1592-й в очереди. Люди ожидают переправы в порту Кавказ, Тамани, Темрюке, Славянске-на-Кубани. То, что на дорогах нет фур, это лишь означает, что их разогнали по стоянкам», — рассказал Сергей журналистке Юга.ру

Собеседник выделил единственный плюс ожидания — раз в день водителей кормят: выдают талоны, которые можно обменять на еду в столовой, расположенной на стоянке.

  • © Скриншот с сайта mt.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта mt.krasnodar.ru

«Когда говорят, что много машин переправляется, — это враньё. За сутки от силы фур 30. И это в лучшем случае, если нет штормового предупреждения. Никто ничего не знает и не объясняет. Два раза нам звонили с министерства транспорта Краснодарского края, спрашивали, переправились мы или нет», — добавил Сергей.

В телеграм-канале правительства России «Объясняем.рф» 18 октября в 16:55 появилась информация, что по Крымскому мосту обеспечена возможность двустороннего движения для грузовых автомобилей до 40 тонн. Для этого были проведены работы по укреплению одной из полос. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Журналистка Юга.ру в 17:16 спросила у Сергея, поступала ли им такая информация.

«Мы стоим и никуда не едем. Такой информации у нас нет! Говорили, что могут пропускать с той стороны только порожние грузовики», — добавил собеседник.

Как писали Юга.ру 17 октября, грузовики продолжают стоять в очереди на паром. Для водителей оборудовали пункты обогрева, организовали питание и даже культурную программу — выступления казаков.

  • Грузовые автомобили на стоянке в Славянске-на-Кубани © Фото сделано дальнобойщиком Сергеем из Санкт-Петербурга специально для Юга.ру
    Грузовые автомобили на стоянке в Славянске-на-Кубани © Фото сделано дальнобойщиком Сергеем из Санкт-Петербурга специально для Юга.ру
  • Грузовые автомобили на стоянке в Славянске-на-Кубани © Фото сделано дальнобойщиком Сергеем из Санкт-Петербурга специально для Юга.ру
    Грузовые автомобили на стоянке в Славянске-на-Кубани © Фото сделано дальнобойщиком Сергеем из Санкт-Петербурга специально для Юга.ру
Автомобили Крым Крымский мост Славянский район Черное море

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«Я 1592-й в очереди». Дальнобойщик сообщил, что в Краснодарском крае переправу в Крым ждут более 3 тыс. грузовых автомобилей
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