«Я 1592-й в очереди». Дальнобойщик сообщил, что в Краснодарском крае переправу в Крым ждут более 3 тыс. грузовых автомобилей

В редакцию Юга.ру 18 октября обратился водитель Сергей из Санкт-Петербурга и рассказал, что уже неделю находится в Славянске-на-Кубани и стоит в очереди на переправу через Крымский мост. 12 октября мужчина доехал до города, там грузовик Сергея и другие машины инспекторы ДПС загнали в так называемый отстойник для фур.

«По сей день мы тут живём. Была создана электронная очередь, в которой на настоящий момент более 3 тыс. машин. Я 1592-й в очереди. Люди ожидают переправы в порту Кавказ, Тамани, Темрюке, Славянске-на-Кубани. То, что на дорогах нет фур, это лишь означает, что их разогнали по стоянкам», — рассказал Сергей журналистке Юга.ру

Собеседник выделил единственный плюс ожидания — раз в день водителей кормят: выдают талоны, которые можно обменять на еду в столовой, расположенной на стоянке.