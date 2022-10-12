«Люди по пять суток стоят». Число грузовиков в очереди на переправу увеличилось до 1000

В очереди на Керченскую переправу стоят более 1000 грузовиков. Время ожидания на паром составляет 3-4 дня

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что очереди на Керченскую переправу ожидают более 200 грузовиков. На стоянках Темрюкского района стоят 611 фур, 396 в Славянском и ещё 14 в Красноармейском. Ранее говорили, что в очереди стоят более 900 фур.

Отмечается, что на площадках работает полевая кухня и пункты обогрева. Тем, кто ожидает переправы в порту «Кавказ» раздают еду и регистрируют на паромы.

В пресс-службе сказали, что на Керченской переправе работают четыре парома — «Керченский-2», «Лаврентий» «Мария» и «Ейск». Они рассчитаны на 90 грузовых автомобилей и 300 пассажиров.

В чате паромной переправы в телеграме дорожную ситуацию назвали «издевательством над людьми». Также жалуются на паромы:

«Просто паромов нет. Один инвалид раз в 5-6 часов. Трое суток стоим в Керчи».

«Я с вами согласна, ситуация с паромами печальная прям совсем. Я лишь предполагаю какие могут причины, что на мост не пускают».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предварительное время ожидания на паром составляет 3-4 дня. По его словам, сейчас задействованы четыре парома, еще два судна вместимостью 25 грузовиков приступят к работе 13 октября.

«Очередь большая, люди по 5 суток стоят!», — написал администратор чата.

В чатах пишут, что по данным Упрдора по мосту могут проходить автомобили до 3,5 тонн, но сотрудники ГИБДД перестраховываются и отправляют на паром всех.

Также по словам водителей на пунктах досмотра нет сканеров:

«Сегодня сказали все разбирать, раскладывать по камням, чтоб досмотреть, иначе не пропустят. Другая наша фура загрузилась в Керчи консервами. Узнали в рыбном порту — сказали ждать досмотровый комплекс, это не быстро, пока его привезут и соберут. Пустых без проблем пускают. Все, кто груженные — такая ситуация».

«Груженые фуры не пускают на паром, так как нету сканера».

Кто-то объясняет долгую очередь отсутствием рентгена:

«Проблема не в весе машин, а в безопасности. Как сказали 2 часа назад — когда соберут рентген, тогда, возможно, пустят фуры».

Напомним, по Крымскому мосту движение сейчас открыто только для легковых автомобилей. Автобусы и грузовики могут попасть на территорию полуострова на пароме или альтернативным сухопутным маршрутом.