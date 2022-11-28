На черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Новороссийске прогнозируют волны высотой до двух метров

Синоптики предупреждают жителей Новороссийска о непогоде 28-29 ноября. По данным городского гидрометцентра, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами порывы могут достигать 24 метров в секунду.

Объявлено штормовое предупреждение. Волны, по прогнозам, могут подняться до двух метров.

Штормовое предупреждение объявили и в Крыму. В период с 29 ноября по 1 декабря порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Жителей призвали не находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.

Напомним, 27 ноября в Сочи мужчина решил искупаться в море и погиб. В городе также действует штормовое предупреждение после суток непогоды.

Ранее Юга.ру писали о погоде в Краснодарском крае в последние дни ноября. Синоптики обещают переменную облачность и сильный ветер.

Новороссийск Погода Штормовые предупреждения

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