В Керченском проливе из-за ветра приостановили движение паромов

Ветер усилился до 18 метров в секунду. Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Тем временем в соцсетях пишут о пробках на Крымском мосту. Водители сообщают, что проехать один километр затора удалось за девять часов.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю 29 ноября сообщили, что паромное сообщение в Керченском проливе приостановили по погодным условиям.

О непогоде 28 ноября предупредили и жителей Новороссийска. Синоптики прогнозируют волны в море до двух метров в высоту. Закрыты для прогулок пляжи сейчас и в Сочи. Несмотря на штормовое предупреждение, мужчина отправился купаться и погиб.

Ранее Юга.ру писали о погоде в Краснодарском крае в последние дни ноября. Синоптики обещают переменную облачность и сильный ветер.