В Керченском проливе из-за ветра приостановили движение паромов

Краснодарский край, Крым

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  • Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

28 ноября в Крыму объявили штормовое предупреждение

В управлении МЧС по Краснодарскому краю 29 ноября сообщили, что паромное сообщение в Керченском проливе приостановили по погодным условиям.

Ветер усилился до 18 метров в секунду. Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение.

Тем временем в соцсетях пишут о пробках на Крымском мосту. Водители сообщают, что проехать один километр затора удалось за девять часов.

О непогоде 28 ноября предупредили и жителей Новороссийска. Синоптики прогнозируют волны в море до двух метров в высоту. Закрыты для прогулок пляжи сейчас и в Сочи. Несмотря на штормовое предупреждение, мужчина отправился купаться и погиб.

Ранее Юга.ру писали о погоде в Краснодарском крае в последние дни ноября. Синоптики обещают переменную облачность и сильный ветер.

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