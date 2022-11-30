На фасаде стадиона «Краснодар» тестируют новогоднюю иллюминацию

Стадион и парк «Краснодар» готовят к запуску праздничного освещения

Утром 30 ноября на фасаде стадиона Краснодар включили новогоднюю иллюминацию. Праздничное убранство спортивной арены уже традиционное — световые снежинки. Иллюминация светилась не на всей арене, а лишь на нижнем ряду стилизованных снежинок-лампочек. Скорее всего специалисты так тестируют праздничную подсветку перед запуском. В предыдущие годы её включали в начале или в середине декабря.

Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Световые снежинки начали устанавливать около недели назад. Тогда на фасаде главной арены ФК «Краснодар» были замечены промышленные альпинисты.

Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру