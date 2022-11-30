На фасаде стадиона «Краснодар» тестируют новогоднюю иллюминацию

Краснодарский край

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  • Праздничная иллюминация на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Праздничная иллюминация на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Стадион и парк «Краснодар» готовят к запуску праздничного освещения

Утром 30 ноября на фасаде стадиона Краснодар включили новогоднюю иллюминацию. Праздничное убранство спортивной арены уже традиционное — световые снежинки. Иллюминация светилась не на всей арене, а лишь на нижнем ряду стилизованных снежинок-лампочек. Скорее всего специалисты так тестируют праздничную подсветку перед запуском. В предыдущие годы её включали в начале или в середине декабря.

  • Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
  • Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
  • Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Иллюминация стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Световые снежинки начали устанавливать около недели назад. Тогда на фасаде главной арены ФК «Краснодар» были замечены промышленные альпинисты.

  • Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
  • Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
  • Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Промышленные альпинисты на фасаде стадиона «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

Стадион и парк Краснодар ежегодно украшают к новогодним праздникам. Помимо фасада спортивной арены иллюминация обычно появляется на деревьях. Юга.ру уже рассказывали о светящемся искусственном шалфее, который «высадили» в октябре. Парк «Краснодар» продолжает разрастаться. Новую очередь начали строить по стороны улицы им. Героя Владислава Посадского. Там же появилась новая парковка.

Новый год парк «Краснодар» Стадион ФК «Краснодар»

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На фасаде стадиона «Краснодар» тестируют новогоднюю иллюминацию
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