На фасаде стадиона «Краснодар» тестируют новогоднюю иллюминацию
Стадион и парк «Краснодар» готовят к запуску праздничного освещения
Утром 30 ноября на фасаде стадиона Краснодар включили новогоднюю иллюминацию. Праздничное убранство спортивной арены уже традиционное — световые снежинки. Иллюминация светилась не на всей арене, а лишь на нижнем ряду стилизованных снежинок-лампочек. Скорее всего специалисты так тестируют праздничную подсветку перед запуском. В предыдущие годы её включали в начале или в середине декабря.
Световые снежинки начали устанавливать около недели назад. Тогда на фасаде главной арены ФК «Краснодар» были замечены промышленные альпинисты.
Стадион и парк Краснодар ежегодно украшают к новогодним праздникам. Помимо фасада спортивной арены иллюминация обычно появляется на деревьях. Юга.ру уже рассказывали о светящемся искусственном шалфее, который «высадили» в октябре. Парк «Краснодар» продолжает разрастаться. Новую очередь начали строить по стороны улицы им. Героя Владислава Посадского. Там же появилась новая парковка.