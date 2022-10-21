На клумбах парка «Краснодар» высаживают электрический светящийся шалфей
В парке «Краснодар» устанавливают электрический шалфей. Он светится в темноте
Парк «Краснодар» начали подготавливать к зиме. Работники утеплили экзотические деревья и сделали теплицу для Хоризии и Делоникса.
Также в парке начали устанавливать электрический шалфей. Искусственные растения высаживают на клумбах, где в теплое время года растет живой шалфей. Когда на улице темнеет, декорация горит сиреневым цветом.
Вот так выглядят клумбы, где будет шалфей:
А вот так выглядит сам шалфей:
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