На клумбах парка «Краснодар» высаживают электрический светящийся шалфей

В парке «Краснодар» устанавливают электрический шалфей. Он светится в темноте

Парк «Краснодар» начали подготавливать к зиме. Работники утеплили экзотические деревья и сделали теплицу для Хоризии и Делоникса.

Также в парке начали устанавливать электрический шалфей. Искусственные растения высаживают на клумбах, где в теплое время года растет живой шалфей. Когда на улице темнеет, декорация горит сиреневым цветом.

Вот так выглядят клумбы, где будет шалфей: