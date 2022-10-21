На клумбах парка «Краснодар» высаживают электрический светящийся шалфей

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В парке «Краснодар» устанавливают электрический шалфей. Он светится в темноте

Парк «Краснодар» начали подготавливать к зиме. Работники утеплили экзотические деревья и сделали теплицу для Хоризии и Делоникса.

Также в парке начали устанавливать электрический шалфей. Искусственные растения высаживают на клумбах, где в теплое время года растет живой шалфей. Когда на улице темнеет, декорация горит сиреневым цветом.

Вот так выглядят клумбы, где будет шалфей:

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

А вот так выглядит сам шалфей:

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Искусственные растения устанавливают в парке не первый раз. Они уже были там в 2021 и 2020 году.

Кроме того, в парке продолжают строить Японский сад. Юга.ру сделали фото новой локации.

Краснодар парк «Краснодар» Парки

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На клумбах парка «Краснодар» высаживают электрический светящийся шалфей

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