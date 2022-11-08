В парке «Краснодар» начали строить еще одну очередь

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Краснодарский фотограф снял территорию парка «Краснодар» с высоты птичьего полета и обнаружил строительство еще одной очереди

Фотограф Евгений Таранжин написал в своем телеграм-канале, что в парке «Краснодар» строят еще одну очередь. Такое предположение он сделал после очередной съемки территории.

На кадрах видно большой участок, на котором спецтехника делает рельеф. Он находится рядом с новым стадионом ФК «Краснодар-2».

Также строительство идет на участке между парковкой и парком со стороны улицы Владислава Посадского. На фото видно заасфальтированные дорожки, которые продолжаются на другой стороне улицы. 

Напомним, в 2021 году на месте футбольных полей академии начали строить Японский сад. Когда его откроют — пока неизвестно. Посмотреть некоторые локации новой очереди можно здесь.

Краснодар парк «Краснодар» Сергей Галицкий

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