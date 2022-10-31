Рядом с парком «Краснодар» открыли первую очередь новой парковки
30 октября в парке «Краснодар» открыли новую парковку
Новая автостоянка размещена вдоль дублера улицы Тихорецкой от Тихорецкого кольца до улицы им. Героя Владислава Посадского. Ранее Юга.ру рассказывали о том, что строители приступили к укладке асфальта на новой парковке рядом с парком «Краснодар».
Первая очередь автостоянки расположена недалеко от входа в парк со стороны ул. им. Героя Владислава Посадского. На парковке оборудованы около сотни машиномест, в том числе и для инвалидов. Объект оснащен необходимыми знаками и разметкой. Парковка в свободном доступе, размещение бесплатное.
Строительство продолжается. Рядом с готовой первой очередью парковки работает техника. Строители обустраивают нижние слои покрытия. Работы по возведению новой парковки ведутся уже больше месяца. В скором времени новая автостоянка будет расширена.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, как в парке «Краснодар» утепляют деревья. А также показывали как строится новый Японский сад. Мошенники в интернете уже предлагают платные экскурсии по нему. Ранее администрация парка опровергла слухи о продаже билетов в новую локацию.