Рядом с парком «Краснодар» открыли первую очередь новой парковки

Краснодарский край

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  • Новая парковка у парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру
    Новая парковка у парка «Краснодар» © Андрей Малеваный Юга.ру

30 октября в парке «Краснодар» открыли новую парковку

Новая автостоянка размещена вдоль дублера улицы Тихорецкой от Тихорецкого кольца до улицы им. Героя Владислава Посадского. Ранее Юга.ру рассказывали о том, что строители приступили к укладке асфальта на новой парковке рядом с парком «Краснодар».

Первая очередь автостоянки расположена недалеко от входа в парк со стороны ул. им. Героя Владислава Посадского. На парковке оборудованы около сотни машиномест, в том числе и для инвалидов. Объект оснащен необходимыми знаками и разметкой. Парковка в свободном доступе, размещение бесплатное.

  • Новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
    Новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
  • новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
    новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
  • новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
    новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
  • новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
    новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
  • новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
    новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
  • новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру
    новая парковка у парка Краснодар © Андрей Малеваный Юга.ру

Строительство продолжается. Рядом с готовой первой очередью парковки работает техника. Строители обустраивают нижние слои покрытия. Работы по возведению новой парковки ведутся уже больше месяца. В скором времени новая автостоянка будет расширена.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, как в парке «Краснодар» утепляют деревья. А также показывали как строится новый Японский сад. Мошенники в интернете уже предлагают платные экскурсии по нему. Ранее администрация парка опровергла слухи о продаже билетов в новую локацию.

парк «Краснодар» парковки

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Рядом с парком «Краснодар» открыли первую очередь новой парковки
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