Рядом с парком «Краснодар» открыли первую очередь новой парковки

Новая автостоянка размещена вдоль дублера улицы Тихорецкой от Тихорецкого кольца до улицы им. Героя Владислава Посадского. Ранее Юга.ру рассказывали о том, что строители приступили к укладке асфальта на новой парковке рядом с парком «Краснодар».

Первая очередь автостоянки расположена недалеко от входа в парк со стороны ул. им. Героя Владислава Посадского. На парковке оборудованы около сотни машиномест, в том числе и для инвалидов. Объект оснащен необходимыми знаками и разметкой. Парковка в свободном доступе, размещение бесплатное.