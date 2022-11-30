В декабре на «Роза Хутор» возобновят работу все основные подъёмники и аттракцион «Родельбан»
В преддверии зимнего сезона 2022-2023 после плановой профилактики канатные дороги курорта и некоторые аттракционы вновь откроют для гостей
С 1 декабря на курорте заработают канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес» и «Кавказский Экспресс».
Подъемник «Олимпия» будет работать:
- с 7:00 до 22:00 — для тех, кто проживает в отелях Горной Олимпийской деревне;
- с 9:30 до 21:00 — для всех гостей курорта.
Подняться на смотровую площадку на Роза Пик и полюбоваться заснеженными горными вершинами можно будет до 15:45. Здесь также возобновят работу высокогорные качели и малый подвесной мост.
Прокатиться на канатной дороге «Заповедный Лес» можно будет:
- с 9:30 до 15:30 — наверх;
- с 9:30 до 16:30 — вниз.
«Кавказский Экспресс» будет доступен:
- с 9:40 и до 15:45 — наверх;
- и с 9:40 до 16:15 — вниз.
«Черепаха», шкивы и счалка:
Также с 1 декабря в Горной Олимпийской деревне откроют аттракцион «Родельбан». Благодаря новой яркой иллюминации он доступен и в темное время суток (с 10:00 до 20:30). Это самое востребованное развлечение в горах Сочи.
Родельбан — управляемые горные сани, скользящие вниз по рельсовому треку. Длина скоростного спуска — 1350 метров. Он состоит из трех кругов с различными виражами. Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли — 12,6 метров.
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Контролировать скорость движения можно с помощью ручного тормоза. Кататься на аттракционе могут дети с 5 лет в сопровождении взрослых. Управлять санями самостоятельно можно только с 18 лет. На крутых поворотах и возвышенных участках установлены защитные сетки.
Как писали Юга.ру, на «Роза Хутор» стартовали бесплатные экскурсии от гидов музея археологии. старт горнолыжного сезона на курорте наметили на 23 октября.
Специально для тех, кто любит кататься на лыжах или сноуборде или планирует сделать это впервые, Юга.ру рассказывали, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер. Это важно знать, чтобы кататься безопасно.