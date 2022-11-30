В декабре на «Роза Хутор» возобновят работу все основные подъёмники и аттракцион «Родельбан»

В преддверии зимнего сезона 2022-2023 после плановой профилактики канатные дороги курорта и некоторые аттракционы вновь откроют для гостей

С 1 декабря на курорте заработают канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес» и «Кавказский Экспресс».

Подъемник «Олимпия» будет работать: с 7:00 до 22:00 — для тех, кто проживает в отелях Горной Олимпийской деревне;

с 9:30 до 21:00 — для всех гостей курорта. Подняться на смотровую площадку на Роза Пик и полюбоваться заснеженными горными вершинами можно будет до 15:45. Здесь также возобновят работу высокогорные качели и малый подвесной мост.

Прокатиться на канатной дороге «Заповедный Лес» можно будет: с 9:30 до 15:30 — наверх;

с 9:30 до 16:30 — вниз.

«Кавказский Экспресс» будет доступен: с 9:40 и до 15:45 — наверх;

и с 9:40 до 16:15 — вниз.

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Также с 1 декабря в Горной Олимпийской деревне откроют аттракцион «Родельбан». Благодаря новой яркой иллюминации он доступен и в темное время суток (с 10:00 до 20:30). Это самое востребованное развлечение в горах Сочи.

Родельбан — управляемые горные сани, скользящие вниз по рельсовому треку. Длина скоростного спуска — 1350 метров. Он состоит из трех кругов с различными виражами. Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли — 12,6 метров.

Контролировать скорость движения можно с помощью ручного тормоза. Кататься на аттракционе могут дети с 5 лет в сопровождении взрослых. Управлять санями самостоятельно можно только с 18 лет. На крутых поворотах и возвышенных участках установлены защитные сетки.