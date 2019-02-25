В Краснодаре человека с аутизмом впервые официально устроили на работу

В Краснодаре в феврале впервые официально трудоустроили человека с ментальной инвалидностью, полученной на основе диагноза аутизм

Евгению Филипповскому 27 лет. Он получил должность архивариуса в компании Cargill. В его обязанности входит ведение каталогов архива и выдача документов сотрудникам компании. На время адаптационного периода он работает при сопровождении специалистов проекта «Открытая среда» и под кураторством одного из сотрудников компании.

«По всей России случаи официального устройства людей с аутизмом — это редкость. Чаще всего на работу устраиваются те, у кого высокофункциональный аутизм и нет инвалидности. Либо инвалиды частично заняты в мастерских и занимаются прикладным творчеством без официального оформления», — рассказала порталу Юга.ру ответственная за трудовую адаптацию Филипповского, руководитель проекта «Открытая среда» Анна Сметана.

Она добавила, что куратор Филипповского в фирме прошел специальную подготовку и знает об особенностях восприятия людей с аутизмом. Трудоустройство оформлено на основе закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

Перед поступлением на работу Филипповский прошел медицинское обследование и подтвердил свои способности с помощью психологических тестов.