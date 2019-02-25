В Краснодаре человека с аутизмом впервые официально устроили на работу

Краснодарский край

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В Краснодаре в феврале впервые официально трудоустроили человека с ментальной инвалидностью, полученной на основе диагноза аутизм

Евгению Филипповскому 27 лет. Он получил должность архивариуса в компании Cargill. В его обязанности входит ведение каталогов архива и выдача документов сотрудникам компании. На время адаптационного периода он работает при сопровождении специалистов проекта «Открытая среда» и под кураторством одного из сотрудников компании.

«По всей России случаи официального устройства людей с аутизмом — это редкость. Чаще всего на работу устраиваются те, у кого высокофункциональный аутизм и нет инвалидности. Либо инвалиды частично заняты в мастерских и занимаются прикладным творчеством без официального оформления», — рассказала порталу Юга.ру ответственная за трудовую адаптацию Филипповского, руководитель проекта «Открытая среда» Анна Сметана.

Она добавила, что куратор Филипповского в фирме прошел специальную подготовку и знает об особенностях восприятия людей с аутизмом. Трудоустройство оформлено на основе закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

Перед поступлением на работу Филипповский прошел медицинское обследование и подтвердил свои способности с помощью психологических тестов.

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У Евгения Филипповского есть среднее профессиональное образование по специальности «Переводчик». По словам представителя Сargill, молодого человека выбрали из нескольких кандидатов по результатам собеседования.

Краснодарский социальный проект «Открытая среда» занимается социальной адаптацией подростков и взрослых людей с аутизмом. Там оказывают психологическую и финансовую помощь их семьям.

Инвалиды Краснодар Трудоустройство
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