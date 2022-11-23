Для свалки под Горячим Ключом подготовили проект рекультивации за 12 млн рублей. Когда начнут работы, неизвестно

Полигон в Краснодарском крае размером 6,7 гектаров должны рекультивировать до 2023 года

22 ноября пресс-служба Главгосэкспертизы сообщила о готовности проекта рекультивации свалки в Горячем Ключе. При этом сам проект одобрили ещё в начале месяца. В ведомстве напомнили, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» до 2023 года должны рекультивировать более сотни свалок. Некоторые находятся в Краснодарском крае. Об одной из самых крупных Юга.ру уже писали — на полигон под Геленджиком выделят более 1,3 млрд рублей. Справка. Рекультивация — это искусственное восстановление плодородия почвы и растительного покрова после техногенного воздействия. Главный специалист экоэкспертизы Наталья Черкащенко рассказала, что полигон на 46 километре дороги Афипский — Новодмитриевская — Горячий Ключ заработал в 1990 году. Там хоронили неопасные и малоопасные твёрдые коммунальные отходы. Площадь участка — 5,4 га, но за годы службы он перестал вмещать мусор. По факту накопленные 493 тыс. куб. метров отходов занимают территорию 6,7 га. Для рекультивации их переместят на площадь основного участка.

1 января 2020 года полигон закрыли по решению суда. Он находится в 2,8 км к северо-западу от Горячего Ключа. «Свалка закрыта, но иногда жители в небольших объемах вывозят туда отходы, в основном строительный мусор. Проблемы небольшие есть: периодически бывают возгорания, МУП всё это пересыпает, тушит. Но пока свалка не устоится, пока мы ее не рекультивируем, такие ситуации будут», — рассказывал о состоянии полигона к июню 2022 года депутат краевого заксобрания Андрей Булдин. Зарегистрированная в Симферополе компания «ГеоСтройПроект» разработала проект рекультивации и благоустройства территории горячеключевской свалки. Согласно сайту госзакупок, сумма контракта на разработку документа и сопутствующие исследования составила 12 млн 107 тыс. 500 рублей. В 2020 году администрация Краснодарского края выделила 200 млн рублей на разработку проектов рекультивации этой и других свалок. Конкурс на выбор поставщика прошёл в ноябре 2020 года. Неназванная компания предложила удешевить контракт почти вдвое — до 6,5 млн рублей, — но проиграла. Выбранный подрядчик «ГеоСтройПроект» за пять лет работы поучаствовал в 29 судебных делах в роли истца, из которых 20 связаны с большой задолженностью. Всего, по данным «Синапса», компания задолжала более 14,1 млн рублей. Уже в прошлом сентябре готовый проект обсудили и приняли на первых общественных слушаниях в Горячем Ключе. Например, стало известно, что его разработчики рассчитали возможность отапливать помещения собранным свалочным газом. Однако, сочли эту практику нерентабельной — полигон не настолько большой, чтобы затраты на оборудование окупились.

Читайте также: Экоактивисты подали первый в России иск против климатической политики государства

«Поверхность выровненных и уплотнённых отходов перекроют гидроизолирующим защитным экраном с применением бентонитовых матов, проведут биологическую рекультивацию. Следующие пять лет будут использовать систему дегазации, поливать газон, убирать территорию, вести экомониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод и донных отложений, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, подземных вод, почвенного покрова, геологической среды, растительного покрова и животного мира», — сказано в описании готового проекта на сайте Главгосэкспертизы. Несмотря на одобренную документацию, госзакупка всё ещё считается неисполненной на 100%: подрядчик выполнил работы на 9,7 млн рублей и получил соответствующую оплату. При каком условии контракт удастся полностью завершить, неизвестно.