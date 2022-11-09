Миллиард на мусор. Зимой под Геленджиком начнут рекультивацию старой свалки
В декабре под Геленджиком начнут ликвидацию полигона ТБО. На это выделят более 1 млрд рублей
Восстановительные работы на мусорном полигоне в Кабардинке площадью 132 тыс. кв. метров начнутся в декабре. На их начало правительство РФ направит Краснодарскому краю 257 млн рублей.
Земельный участок оформили и перевели в нужную категорию. Проектно-сметная документация уже разработана и одобрена экологической главгосэкспертизой. Полная стоимость проекта составит более 1,3 млрд рублей.
Ранее распоряжение о рекультивации подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Генеральная уборка».
Как писали Юга.ру, в 2021 году власти Кубани пообещали ликвидировать мусорный полигон в Белореченске. Однако рядом планируют открыть вторую очередь комплекса. Туда будут свозить твердые коммунальные отходы во время строительства новой площадки.