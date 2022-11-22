Бывшему замглавы Краснодара Кириллу Мавриди продлили срок ареста

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди останется под стражей и будет изучать материалы дела

Срок содержания бывшего замглавы Краснодара Кирилла Мавриди продлили до 3 декабря. Бывший чиновник и его адвокат Ольга Шуравина получили уведомление об окончании следственных действий и теперь будут ознакамливаться с материалами дела, сообщил «Коммерсант-Кубань».

Напомним, Кирилла Мавриди назначили на должность вице-мэра 27 октября 2021 года. Он должен был курировать вопросы инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и закупок.

После обысков в городской администрации 3 декабря его задержали. Позже стало известно,что чиновник находится в СИЗО. Ходатайство о заключении под стражу чиновника Следственный комитет внес в суд 5 декабря.

Мавриди обвиняется в получении взятки по ч. 5 ст. 290 УК РФ в сумме 500 тыс. рублей за попустительство по службе. 

Как писали Юга.ру, уголовное дело возбудили против бывшего главы Атаманского сельского поселения Павловского района Кубани Евгения Сохно. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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