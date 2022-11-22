В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Законопроект внесли в Госдуму ещё в 2019 году, но решение тогда не приняли. Теперь документ получил положительное заключение правового управления и его могут рассмотреть в первом чтении в декабре.

В случае одобрения инициативы рабочий день с 31 декабря перенесут на 8 января.

В пояснительной записке к документу авторы объяснили, что, как правило, если 31 декабря выпадает на рабочий день, многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, чтобы подготовиться к встрече Нового года. Поэтому, логично сделать день официальным выходным на федеральном уровне, об этом пишут "Известия".

В 2021 году Михаил Мишустин объявил 31 декабря нерабочим днем. В 2020 никаких послаблений официально 31 декабря не действовало, но регионам дали право принять решение самостоятельно, в Краснодарском крае губернатор рекомендовал освободить сотрудников от работы.

Ранее Юга.ру рассказали, как россияне будут отдыхать в 2023 году. Согласно производственному календарю, выходным будем 24 февраля.