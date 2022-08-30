Правительство утвердило календарь праздников на 2023 год. Выходным сделали 24 февраля

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Правительство России опубликовало календарь праздников на 2023 год. Праздничные даты, которые выпадают на воскресенье перенесли на будние дни

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2023 году. Правительство РФ опубликовало его 30 августа. Согласно календарю, за год будет семь праздничных периодов:   

  • с 31 декабря по 8 января;
  • с 23 февраля по 26 февраля;
  • 8 марта;
  • с 29 апреля по 1 мая;
  • с 6 по 9 мая;
  • с 10 по 12 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — сказано в сообщении правительства. 

Согласно утвержденному календарю на 2023 год, из 365 дней рабочими будут 247, выходными  — 92, праздничными — 26. Общее количество выходных дней с учетом 31 декабря 2022 года составляет 119 дней.

Ранее Юга.ру рассказывали, как можно легче пережить шестидневную рабочую неделю. А также как справиться с хандрой после отпуска.   

отдых Правительство Праздники

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