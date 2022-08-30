Правительство утвердило календарь праздников на 2023 год. Выходным сделали 24 февраля
Правительство России опубликовало календарь праздников на 2023 год. Праздничные даты, которые выпадают на воскресенье перенесли на будние дни
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2023 году. Правительство РФ опубликовало его 30 августа. Согласно календарю, за год будет семь праздничных периодов:
- с 31 декабря по 8 января;
- с 23 февраля по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая;
- с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — сказано в сообщении правительства.
Согласно утвержденному календарю на 2023 год, из 365 дней рабочими будут 247, выходными — 92, праздничными — 26. Общее количество выходных дней с учетом 31 декабря 2022 года составляет 119 дней.
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