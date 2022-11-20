На Западном обходе Краснодара возводят школу с отставанием на четыре месяца

Школу на Брусилова в Краснодаре должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. 19 ноября новый мэр проверил, как идёт строительство

19 ноября мэр Краснодара Евгений Наумов посетил стройплощадку школы на 1 тыс. 550 мест в районе Западного обхода. Она располагается на улице генерала Брусилова (кадастровый номер земельного участка 23:43:0116030:4826), рядом возводят жилые многоэтажки — комплексы «Зелёная территория» и «One love».

За образовательную инфраструктуру здесь отвечают застройщики, кроме школы в микрорайоне строят пять детских садов.

«Губернатор Вениамин Иванович Кондратьев ставил задачу строить соцобъекты параллельно с жилыми домами. И вроде бы этот квартал соответствует примеру комплексной застройки. Но школу возводят с серьёзным отставанием — порядка четырёх месяцев. Строители занимаются монолитом цоколя, а по плану в монолите должен стоять второй этаж», — оценил ситуацию чиновник.

Школу должны достроить к концу 2023 года. Наумов поручил проконтролировать, чтобы это обещание перед жителями было выполнено — «иначе куда у нас дети пойдут?».