На Западном обходе Краснодара возводят школу с отставанием на четыре месяца

Краснодарский край

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  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

Школу на Брусилова в Краснодаре должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. 19 ноября новый мэр проверил, как идёт строительство

19 ноября мэр Краснодара Евгений Наумов посетил стройплощадку школы на 1 тыс. 550 мест в районе Западного обхода. Она располагается на улице генерала Брусилова (кадастровый номер земельного участка 23:43:0116030:4826), рядом возводят жилые многоэтажки — комплексы «Зелёная территория» и «One love». 

За образовательную инфраструктуру здесь отвечают застройщики, кроме школы в микрорайоне строят пять детских садов. 

«Губернатор Вениамин Иванович Кондратьев ставил задачу строить соцобъекты параллельно с жилыми домами. И вроде бы этот квартал соответствует примеру комплексной застройки. Но школу возводят с серьёзным отставанием — порядка четырёх месяцев. Строители занимаются монолитом цоколя, а по плану в монолите должен стоять второй этаж», — оценил ситуацию чиновник. 

Школу должны достроить к концу 2023 года. Наумов поручил проконтролировать, чтобы это обещание перед жителями было выполнено — «иначе куда у нас дети пойдут?». 

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«На объекте работают около 40 человек. Этого явно недостаточно. Нужно нарастить число рабочих как минимум вдвое. Не вижу объективных причин нехватки рабочих — многоэтажки здесь строить людей хватает», — добавил глава города. 

Напомним, на Западном обходе в ближайшие годы должны открыть ещё несколько школ: на 1 тыс. 550 детей по улице Пригородной и в ЖК «Достояние», между микрорайонами «Южане» и «Близкий»

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На Западном обходе Краснодара возводят школу с отставанием на четыре месяца
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