На Западном обходе Краснодара собираются построить школу и детсад

10 ноября в мэрии Краснодара рассказали о передаче земли муниципалитету в районе Западного обхода, где собираются открыть школу и детсад

Новый детский сад планируют построить в районе Западного обхода, недалеко от кольца на пересечении с улицей Красных Партизан. Для этого в муниципальную собственность передали участок на границе микрорайонов «Южане» и «Близкий». 10 ноября власти города и собственник компании «Неометрия» Борис Юнанов с управляющим группы компаний «АДМ» Георгием Бердичевским подписали соответствующее соглашение.

К территории площадью 0,4 га уже подвели коммуникации. Ранее застройщик передал в собственность города еще один участок площадью 2,4 га под строительство школы — тоже отмежеванный, с подведенным водо-, тепло- и электроснабжением и оплаченными мощностями. Обе территории имеют кадастровые номера, добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Здесь получится целый образовательный кластер. Участки общей площадью в 3 га — с видом разрешенного использования только под строительство социальных объектов. Они никогда не смогут поменять целевое назначение, ничего другого здесь построено не будет», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов в своем телеграме.

По заявлению главы города, администрация и дальше планирует находить разные способы взаимодействия власти и бизнеса, чтобы «выровнять сложившийся перекос с нехваткой мест в школах и детсадах».