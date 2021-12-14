В Краснодаре на Ближнем Западном обходе появится новая школа

Прошлым летом на Западном обходе «ЮгСтройИнвест» начал стройку ЖК «Достояние» и детского сада-яслей. С начала декабря запущено строительство новой школы на 1550 мест. В начальной школе будет свой блок с отдельным входом, игровыми комнатами, кабинетами робототехники, иностранного языка и компьютерным классом. Старшеклассникам выделят 45 предметных кабинетов с современным оборудованием. Также построят столовую, актовый зал, театральную и танцевальную студии, библиотеку, спортивные залы, помещения для кружков.



«Нужно осваивать новые территории так, чтобы социальная инфраструктура была в шаговой доступности. Это позволит детям, в том числе самостоятельно, без помощи взрослых, добираться до школы. В результате мы увидим правильно застроенный и комфортный для жизни микрорайон. Рассчитываю, что эта территория будет именно такой», — сказал Андрей Алексеенко.

Семейный квартал «Достояние» назван одним из самых продаваемых жилых комплексов в Краснодаре. Здесь уже сданы четыре дома, два подземных паркинга, аллея с арт-объектами, уникальные детские и спортивные площадки, а также первая в Прикубанском округе электрозаправка.

«ЮгСтройИнвест» является социально ориентированным застройщиком. Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с первыми домами сдавались социальные объекты. Так, в семейном квартале по инициативе генерального директора Юрия Ивановича Иванова уже был построен и введен в эксплуатацию детский сад-ясли на 300 мест. Сейчас в «Достоянии» началось строительство школы на 1550 мест. Учебное заведение будет реализовываться в рамках национального проекта, по программе «Демография». Для нас важно, чтобы социальные объекты находились в шаговой доступности. Поэтому проектом семейного квартала «Достояние» также предусмотрено строительство еще двух детских садов», — поделился заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

«ЮгСтройИнвест» получил награду «Надежный застройщик России», сообщали ранее Юга.ру.