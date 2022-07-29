«Кто виноват в том, что мы здесь все собрались?» В Краснодаре сотни родителей не могут устроить детей в ближайшую школу

На сайте микрорайона Губернский его называют самым семейным в Краснодаре. Здесь действительно живет много семей, большинство из них — с детьми. Сотни родителей недавно узнали, что в этом году их детей не приняли в ближайшую школу. В начале июля родители будущих первоклассников из микрорайона Губернский пожаловались в соцсетях, что школа № 102 на улице им. Георгия Бочарникова, 7 отказалась принимать их детей. То же самое, по их словам, происходит и в соседней школе № 104. В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что микрорайон плотно заселен, поэтому мест и не хватает. 27 июля с возмущенными родителями встретились вице-губернатор по социальным вопросам Анна Минькова, директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов, министр образования края Елена Воробьева. В какой-то момент общения Минькова заявила: «Это ваш выбор — заводить детей». Видео со встречи разошлось по социальным сетям, жителей города возмутили слова вице-губернатора, люди стали требовать отставки чиновницы. С журналисткой Юга.ру связались 11 родителей, которым отказали в устройстве их детей в школу. Мы рассказываем несколько историй. «Вы верите, что места будут?» Юлия с супругом и ребенком переехали в Краснодар с Дальнего Востока в этом феврале. Купили квартиру по адресу улица Домбайская, 55. Муж — моряк, поэтому отсутствует по шесть-восемь месяцев. Но, как сказала Анна Минькова одной из матерей на встрече: «Это выбор вашего мужа работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей».

Первый звонок в сочинской гимназии № 1 © Фото Юлии Барановой, Юга.ру

«Мы сразу занялись оформлением в школу № 102, но оказались 192 по счету. О том, что учебное заведение отказывает в зачислении, я узнала из социальных сетей 6 июля. 7 июля я пришла в школу и узнала, что мой ребёнок не попал в списки зачисленных. Мне дали письменный отказ, сказали, что мы не льготники, и отправили в школу № 17 подавать документы на филиал, который на улице Крузенштерна», — рассказывает Юлия. Преимущество при поступлении в школу есть у детей военнослужащих, сотрудников полиции, ФСИН, пожарной и таможенной службы. Также приоритет получит будущий первоклассник, если его старшие братья или сестры уже учатся в конкретной школе. «На вопрос, как моему ребёнку попасть в школу № 102 в следующем году, нам только улыбнулись, сказав: «Вы верите, что места будут?». Филиал школы №17 находится от нас очень далеко [в 4-х километрах — прим. Юга.ру], плюс туда нет нормальной дороги, идти нужно мимо стройки, нет пешеходных переходов и светофоров. Когда дожди, улицу, по которой нужно ходить, очень сильно топит. Ребёнок самостоятельно в таком возрасте туда не доберется, но всем абсолютно всё равно на это. Заявление Миньковой, конечно, не имеет оправдания. Она как лицо госслужащее должна думать, что говорить. Ведь это администрация выдаёт земли застройщикам на такое количество домов, не думая о том, что не хватает соцобъектов», — Юлия в итоге подала документы в школу №17, но как будет водить туда ребёнка — пока не знает. Микрорайон Губернский — так называемый город в городе: 42 многоэтажки класса «комфорт». Стоимость одного квадратного метра в Губернском сегодня начинается от 98 тыс. 543 рублей.



Государственных поликлиник и больниц в микрорайоне нет. Жителям приходится ходить в филиалы учреждений, которые расположены в соседнем микрорайоне — Восточно-Кругликовском. В Губернском два работающих детских сада, еще один должны скоро открыть.



Общественный транспорт — только маршрутки и автобусы. Трамвайных и троллейбусных линий нет. В микрорайоне часто выстраиваются пробки даже во дворах. «Заявлений огромное количество, можете продолжать их писать дальше» Ситуация с нехваткой мест в Губернском складывается не первый год. В 2021 году местные жители уже жаловались на школу № 102. По проекту она рассчитана на 1 тыс. 550 человек в одну смену, однако в ней учились на 5 тыс. больше — около 6 тыс. 500 детей. Некоторых учеников начальных, средних и старших классов даже перевели из кабинетов в коридоры. Причем в городской мэрии такое решение сочли приемлемым, уточнили, что в так называемых временных мобильных классах есть всё необходимое оборудование и мебель. В этом году, по словам родителей, заявки на зачисление первый класс подали больше 550 человек, взяли — меньше половины. 27 июля, на собрании, в ответ на предложение одной из матерей писать жалобы на городских и краевых чиновников, Анна Минькова заявила: «Я, наверное, открою для вас тоже большую тайну или большой секрет. Но таких заявлений просто огромное количество, можете продолжать их писать дальше».

На своей странице во «Вконтакте» вице-губернатор выложила пост по итогам встречи. Анна Минькова пишет, что для детей создадут новый автобусный маршрут, чтобы они могли добираться до школы №17. Однако это не успокоило родителей, под записью почти 350 возмущённых комментариев. В следующей публикации Минькова извинилась за резкие слова, но и этот пост собрал больше четырёхсот гневных откликов. «На встречу с госпожой Миньковой Анной ходила моя жена. Результат встречи вы знаете. Ключевое: с родителями Минькова Анна общалась крайне дерзко, агрессивно. Абсолютно никакой заинтересованности в решении нашего вопроса. Именно это подлило масла в огонь и вызвало гнев родителей», — говорит Максим, отец двоих детей — шести и семи лет. Максим с супругой — коренные краснодарцы. Переехали из района улиц 40 лет Победы и Российской в Губернский два года назад. При выборе нового жилья одним из ключевых критериев было наличие школы: дети ходят в местный садик «Сказка». «Конечно, глубокой аналитики по её вместимости, численности населения, планов строительства новых домов мы не проводили. Хотя именно на это нам намекает слуга народа Минькова Анна», — возмущается Максим. Общий миграционный прирост населения на Кубани в 2021-м составил 35,1 тыс. человек — это на 29,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Что касается 2022 года, то в январе-марте на Кубань переехали 23,8 тыс. человек. Это на 19,3% меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Уехало из Краснодарского края в другие регионы РФ 14,8 тыс. человек, за пределы страны — 8,7 тыс. человек.



В 2020 году в Краснодаре утвердили новый генплан. Он есть в свободном доступе на официальном сайте администрации. Такие соцобъекты, как школы, детсады и поликлиники, уже определены, поэтому каждый может увидеть месторасположение нового учебного заведения и его вместимость.



Нормативы градостроительного проектирования призваны рассчитать, сколько нужно таких объектов, чтобы полностью удовлетворить потребность на той или иной территории. Если в генплане предусмотрена одна школа, а в соответствии с местными нормативами должно быть две, то их число будут увеличивать. И никакой другой объект, кроме образовательного, на территории не возведут. Максим говорит, что в школе № 104 аналогичная проблема с приемом детей. И там родители тоже собираются поднимать вопрос. Родители планируют дойти до федеральных СМИ и, если надо, до президента: «Безусловно, ему со СВО сейчас не особо до нас, но оставлять без внимание такие вопиющие выражения государственного деятеля мы не можем».

1 сентября в школах Краснодара © Фото Юга.ру