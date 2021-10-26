В Краснодаре до конца года планируют начать строительство двух школ
Школы в Краснодаре на Западном обходе и поселке Знаменском планируют сдать в 2023 году
Напомним, в августе бывший мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что до конца года начнется строительство семи школ. На возведение учреждений выделили около 8 млрд рублей.
26 октября интернет-портал «Деловой Юг» сообщил, что согласно информации на сайте Госзакупок, в Краснодаре до конца года начнут строить две школы.
Заказчиком выступила «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края, которая и ищет подрядчиков для строительства школ в поселке Знаменском и на Западном обходе.
Согласно контракту, в поселке Знаменском планируют построить школу на 1 тыс. 100 мест по улице Первомайской, 4/1. Строительство должно стартовать 1 декабря, а закончиться в 2023 году. Начальная цена контракта составляет 1,08 млрд рублей.
На Западном обходе хотят возвести многоэтажную застройку площадью 42 га на 1 тыс. 550 мест. График работ совпадает со школой в Знаменском. Начало строительства также назначено на декабрь этого года, а закончить работы планируют в 2023 году. Начальная цена — 1,07 млрд рублей.
Новые школы не помешают Краснодару, ведь как писали Юга.ру, жители краевой столицы жаловались на нехватку образовательных учреждений в городе. Например, в школе № 102 учится около 6,5 тыс. детей в то время, как она расчитана на 1,5 тыс. человек в одну смену. Кроме того, в этой же школе устроили временные учебные классы в коридоре.