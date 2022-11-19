На чиновников краевого минкульта завели уголовное дело за слишком медленный ремонт «Малой земли»

Пресс-служба Краснодарского краевого управления Следственного комитета 18 ноября сообщила о возбуждении уголовного дела по факту бездействия должностных лиц регионального министерства культуры. Чиновников обвиняют в бездействии при реставрации мемориала «Малая земля» в Новороссийске. Завести дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность должностного лица, повлекшая причинение крупного ущерба) поручил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. Расследованием займется следственный отдел Западного округа Краснодара.

Мемориал «Малая земля» был открыт 16 сентября 1982 года на месте высадки советского морского десанта 4 февраля 1943 года. Под воздействием ветра, морской воды и перепада температур от облицовки мемориала начали отваливаться гранитные плиты, так что недавно памятник даже пришлось огородить. «Сроки начала производства реставрационных работ затягиваются, что негативно отражается на состоянии уникального монумента»,— говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Напомним, что реконструкцию мемориала «Малая земля» губернатор Вениамин Кондратьев анонсировал еще в мае 2018 года, а в январе 2022-го краевые власти выделили 5 миллионов рублей на проект реставрации памятника. Общая стоимость работ оценивается в 60 миллионов рублей.

К слову, это не первое за недавнее время уголовное дело, связанное с «Малой землей». Год назад был осужден мужчина, который сидел на памятнике, оголив нижнюю половину тела, а потом разбил о декоративные плиты несколько бутылок из-под спиртного. В 2019-м к административному аресту приговорили авторов провокационной фотосессии на фоне достопримечательности, а в 2015-м завели дело о мелком хулиганстве на нескольких девушек, танцевавших на территории мемориала тверк.