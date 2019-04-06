Министр курортов Крыма объяснил, почему в республике отказались от курортного сбора
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко 6 апреля рассказал, почему власти полуострова окончательно отказались от участия в эксперименте с курортным сбором
Волченко рассказал, что отказаться от сбора решили после массовых обращений от туристического бизнеса. После открытия моста туристы начали заполнять районы республики, которые до сих пор не заполнялись. В 2018 году в июле и августе Крым получил почти 100% загрузки средств размещения.
«Мы понимаем, что это начало развития, и в этот момент сдерживающие факторы, даже небольшие, скорее навредят, чем помогут. Отельеры понимают, что курортный сбор принесет некоторые имиджевые и экономические издержки, которые сейчас нежелательны, поэтому они обратились с просьбой об отмене, либо отсрочке», — цитирует чиновника ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 5 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика не будет собирать курортный сбор в 2019 году и направила соответствующее обращение в правительство России. Планировалось, что сбор начнется в мае 2019 года.
В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать с 16 июля 2018 года. Подробнее о том, на что идут деньги с курортного сбора и какие регионы еще участвуют в эксперименте, читайте в разборе портала Юга.ру.
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