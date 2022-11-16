В Адыгее переселенцам из Херсонской области окажут медпомощь

В Адыгее организовали круглосуточное дежурство медицинских специалистов в пунктах временного размещения для переселенцев из Херсонской области

Медицинские консультации в пунктах временного размещения Адыгее уже получили более 450 человек, 76 из них — дети. Медперсонал провёл ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию и грипп, а также вакцинацию по эпидпоказаниям. Прибывшим оказывают весь спектр медицинских услуг. Прорабатывается вопрос лекарственного обеспечения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Он напомнил, что организация помощи вынужденно покинувшим территорию Херсонской области переселенцам находится на контроле главы республики Мурата Кумпилова.

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Как писали Юга.ру, Адыгея приняла около 500 жителей Херсонской области, 100 из них — дети. Для них организовали пункты временного размещения с горячим питанием и медобслуживанием. Большую часть прибывших поселили в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист». Как рассказал в своём телеграм-канале Мурат Кумпилов, людей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, разместили в республиканском доме инвалидов в Майкопе. Одна группа беженцев уехала в Теучежский район. Оказали помощь и тем, кто прибыл с домашними питомцами.