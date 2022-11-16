В Адыгее переселенцам из Херсонской области окажут медпомощь
В Адыгее организовали круглосуточное дежурство медицинских специалистов в пунктах временного размещения для переселенцев из Херсонской области
Медицинские консультации в пунктах временного размещения Адыгее уже получили более 450 человек, 76 из них — дети. Медперсонал провёл ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию и грипп, а также вакцинацию по эпидпоказаниям. Прибывшим оказывают весь спектр медицинских услуг. Прорабатывается вопрос лекарственного обеспечения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
Он напомнил, что организация помощи вынужденно покинувшим территорию Херсонской области переселенцам находится на контроле главы республики Мурата Кумпилова.
Как писали Юга.ру, Адыгея приняла около 500 жителей Херсонской области, 100 из них — дети. Для них организовали пункты временного размещения с горячим питанием и медобслуживанием. Большую часть прибывших поселили в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист». Как рассказал в своём телеграм-канале Мурат Кумпилов, людей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, разместили в республиканском доме инвалидов в Майкопе. Одна группа беженцев уехала в Теучежский район. Оказали помощь и тем, кто прибыл с домашними питомцами.
Как писали Юга.ру, после введения «военного положения» в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР Краснодарский край принял более 9 тыс. жителей Херсонской области. 6 ноября в Анапу и Туапсе эвакуировали ещё 3700 жителей. Почти 600 человек из Херсонской области получили паспорта РФ в Краснодарском крае.
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