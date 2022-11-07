В Анапу и Туапсе эвакуировали еще 3700 жителей Херсонской области. Замглавы региона допустил уход войск РФ на левый берег Днепра
6 ноября в Анапу эвакуировали 1 тыс. человек из Херсонской области, в Туапсинский район — 2700. В тот же день ранее прибывшие жители Херсонской области устроили субботник на пляже
Об эвакуации в Анапу сообщил представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев 6 ноября. Он рассказал, что эвакуацию проводят без выходных: на автобусах МЧС РФ людей вывозят в Крым, далее по железной дороге — в Краснодарский край.
Утром 7 ноября администрация Туапсинского района рассказала о 2700 херсонцах (в том числе 720 детей): новые группы эвакуированных «прибывали поездами все праздничные выходные». Их расселили в гостиницах Джубги, Новомихайловского, Ольгинки и Лермонтово, уточнив, что отели района готовы принять 4 тыс. херсонцев.
«Для херсонцев организованы питание, медицинская помощь, выдаются талоны для посещения узких специалистов в джубгской поликлинике и в больнице в поселке Новомихайловском. <...> В Джубге для жителей Херсонской области открыли информационно-консультационный центр, в котором свои услуги предлагают сотрудники миграционной службы, центра занятости населения, пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, банков, чиновники муниципалитета и операторы мобильной связи».
Напомним, глава временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо предложил ее жителям выезжать в регионы юга РФ еще 13 октября. Тогда активистка посоветовала ему не усугублять социальную напряженность в Краснодарском крае, который и так перенаселен. 19 октября Путин объявил в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР «военное положение». В том числе оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений».
3 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире «Соловьев Live»: «Скорее всего, войска РФ будут уходить на левобережную часть Херсонской области». Вечером 6 ноября он прокомментировал свои слова рутьюб-каналу «RT Стрим»:
«Херсон оставлять нельзя. Если мы себе это позволим, это будет большой удар не только по имиджу нас всех, кто начинал все те события 24 февраля, но и удар по людям, которые могут остаться. Но с учетом того, что нам придется принимать тяжелые решения, будь то какая-то стратегия очень далекая или недоработки, которые боятся некоторые признать, для меня важна попытка сказать людям: выезжайте, пожалуйста, на левый берег [Днепра], там вы будете находиться в более полной безопасности».
Тем временем, 50 жителей Херсонской области, временно проживающих на базе отдыха «Здоровье», организовали субботник на пляже Анапы. Они собрали 30 мешков мусора, выброшенного на берег после шторма. Телеграм-канал «Новости Краснодара и края» написал, что «вечером руководители базы организовали ужин с музыкой, танцами и интересными конкурсами, чтобы поблагодарить всех причастных к доброму и полезному делу».
«Здоровье» — один из пансионатов, в которых переселенцев из Херсонской области расселяют на Пионерском проспекте Анапы. Здесь же развернули два МФЦ, где беженцы ждут получения российских документов по украинским. 3 ноября Юга.ру опубликовали репортаж из очередей, где люди обсуждают жилищные сертификаты и вспоминают, как жили под обстрелами.
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