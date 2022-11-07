6 ноября в Анапу эвакуировали 1 тыс. человек из Херсонской области, в Туапсинский район — 2700. В тот же день ранее прибывшие жители Херсонской области устроили субботник на пляже

Об эвакуации в Анапу сообщил представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев 6 ноября. Он рассказал, что эвакуацию проводят без выходных: на автобусах МЧС РФ людей вывозят в Крым, далее по железной дороге — в Краснодарский край. Утром 7 ноября администрация Туапсинского района рассказала о 2700 херсонцах (в том числе 720 детей): новые группы эвакуированных «прибывали поездами все праздничные выходные». Их расселили в гостиницах Джубги, Новомихайловского, Ольгинки и Лермонтово, уточнив, что отели района готовы принять 4 тыс. херсонцев. «Для херсонцев организованы питание, медицинская помощь, выдаются талоны для посещения узких специалистов в джубгской поликлинике и в больнице в поселке Новомихайловском. <...> В Джубге для жителей Херсонской области открыли информационно-консультационный центр, в котором свои услуги предлагают сотрудники миграционной службы, центра занятости населения, пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, банков, чиновники муниципалитета и операторы мобильной связи».

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Напомним, глава временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо предложил ее жителям выезжать в регионы юга РФ еще 13 октября. Тогда активистка посоветовала ему не усугублять социальную напряженность в Краснодарском крае, который и так перенаселен. 19 октября Путин объявил в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР «военное положение». В том числе оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений». 3 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире «Соловьев Live»: «Скорее всего, войска РФ будут уходить на левобережную часть Херсонской области». Вечером 6 ноября он прокомментировал свои слова рутьюб-каналу «RT Стрим»:



«Херсон оставлять нельзя. Если мы себе это позволим, это будет большой удар не только по имиджу нас всех, кто начинал все те события 24 февраля, но и удар по людям, которые могут остаться. Но с учетом того, что нам придется принимать тяжелые решения, будь то какая-то стратегия очень далекая или недоработки, которые боятся некоторые признать, для меня важна попытка сказать людям: выезжайте, пожалуйста, на левый берег [Днепра], там вы будете находиться в более полной безопасности».

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