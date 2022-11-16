В Геленджике составили карту подвалов, но показывать ее горожанам отказались

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Геленджика составили список подвалов, подходящих для укрытия

В Геленджике составили карту-схему с перечнем и местоположением подвалов, пригодных для укрытия населения. Публиковать карту не стали, так как посчитали, что сейчас в этом нет необходимости.

В Муниципальном центре управления города отметили, что специализированных бомбоубежищ в Геленджике нет. В городе нет промышленных и военных объектов и он не является стратегически важной целью.  

Ранее МЦУ Геленджика составил список их 3 тыс. 600 подвалов, которые могут стать бомбоубежищами. Еще несколько укрытий при необходимости быстро развернут специалисты управления ГО и ЧС.

Юга.ру писали, что в Новороссийске жители заметили указатели «Укрытие» на многоквартирных домах. Замглавы города Александр Яменсков сказал, что поводов для беспокойства нет и надписи появились в рамках плановой работы.

По данным «Нашей газеты», большинство подземных укрытий в городе закрыты. Яменсков объяснил, что это сделано в целях антитеррористической защиты граждан проживающих в многоквартирных домах. Ключи от входных дверей находятся в управляющих компаниях. 

Краснодарским коммунальщикам распоряжение привести в порядок подвалы поступило в начале октября. Тем, кто не справится с таким требованием, грозит административная ответственность. 

Безопасность Геленджик Новороссийск

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В Геленджике составили карту подвалов, но показывать ее горожанам отказались
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