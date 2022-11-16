В Геленджике составили карту подвалов, но показывать ее горожанам отказались

В Геленджике составили карту-схему с перечнем и местоположением подвалов, пригодных для укрытия населения. Публиковать карту не стали, так как посчитали, что сейчас в этом нет необходимости.

В Муниципальном центре управления города отметили, что специализированных бомбоубежищ в Геленджике нет. В городе нет промышленных и военных объектов и он не является стратегически важной целью.

Ранее МЦУ Геленджика составил список их 3 тыс. 600 подвалов, которые могут стать бомбоубежищами. Еще несколько укрытий при необходимости быстро развернут специалисты управления ГО и ЧС.

Юга.ру писали, что в Новороссийске жители заметили указатели «Укрытие» на многоквартирных домах. Замглавы города Александр Яменсков сказал, что поводов для беспокойства нет и надписи появились в рамках плановой работы.

По данным «Нашей газеты», большинство подземных укрытий в городе закрыты. Яменсков объяснил, что это сделано в целях антитеррористической защиты граждан проживающих в многоквартирных домах. Ключи от входных дверей находятся в управляющих компаниях.

Краснодарским коммунальщикам распоряжение привести в порядок подвалы поступило в начале октября. Тем, кто не справится с таким требованием, грозит административная ответственность.