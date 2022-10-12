Коммунальщики Краснодара должны очистить подвалы домов. На тех, кто не справляется, предлагают жаловаться онлайн

Госжилинспекция края потребовала привести в порядок подвалы. Они могут стать бомбоубежищами

В Краснодаре больше 5,5 тыс. многоквартирных домов. Большую часть из них обслуживают управляющие компании, такие данные приводит официальный портал администрации города. Именно УК должны следить за состоянием подвалов. Госжилинспекция края напомнила, что тем, кто не справляется с этими обязанностями грозит административная ответственность.

Ускорить процесс уборки можно жалобой на УК. Подать её можно онлайн на портале ГИС ЖКХ. Авторизация удобная — с помощью логина и пароля от Госуслуг.

Ранее Юга.ру писали о том, что Госжилинспекция Краснодарского края разослала управляющим компаниям письма с требованием навести порядок в подвалах. В нем служба ссылалась на постановление правительства о порядке создания убежищ. Поводом послужили многочисленные обращения и жалобы жителей многоквартирных домов на плохое состояние подвалов.

Госжилинспекция требовала убрать хлам, откачать воду, потравить грызунов и насекомых, высушить подвалы, обеспечить освещение и вентиляцию.

Аналогичные требования от городских властей и контролирующих органов ранее звучали в других городах края и соседних регионах.

В Геленджике под бомбоубежища готовы отдать подвалы 3700 домов.