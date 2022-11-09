На многоквартирных домах Новороссийска появились указатели «Укрытие»

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Жители Новороссийска заметили на многоэтажках новые указатели. Власти попросили не переживать

В Новороссийске горожане заметили на некоторых домах указатели «Укрытие». По словам местных жителей, надписи нанесли без предупреждения и что они означают, никто не знает, сообщила «Наша газета».

Заместитель главы города Александр Яменсков пояснил, что надписи появились в рамках плановой работы. По его словам, никаких оснований для тревоги нет. Проводится анализ наличия и состояния помещений на предмет их использования в случае ЧС.

Ранее Юга.ру писали, что Госжилинспекция Краснодарского края требовала привести в порядок подвалы. В Геленджике администрация составила список из 3,7 тыс. подвалов, которые могут стать бомбоубежищами.

Безопасность Новороссийск

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На многоквартирных домах Новороссийска появились указатели «Укрытие»
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