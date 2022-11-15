В Краснодарском крае заработал сервис бронирования отелей от МТС

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото lifeforstock, ru.freepik.com
    © Фото lifeforstock, ru.freepik.com

МТС Travel — дочерняя компания МТС — запустила сервис бронирования отелей по всей России

На площадке travel.mts.ru доступно около 14 тыс. отелей и гостиниц России, свыше 5 тыс. из них — в Краснодарском крае. На сайте можно забронировать отдых не только в крупных курортных городах региона с традиционно высокой посещаемостью, но и номера в гостиницах небольших населенных пунктов.

В перспективе новый сервис бронирования объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решить разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

Не только море:

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширять. Например, до конца года появятся отели стран СНГ, позднее —  дальнего зарубежья.

Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, приобретенный МТС Travel в июле 2022 года. Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов. Это позволит объединить на платформе МТС Travel, как B2C-витрину, так и самостоятельное B2B-направление.

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«Вертикаль МТС Travel усилит и дополнит экосистему сервисов МТС, важным элементом которой являются впечатления и развлечения. Мы предложим клиенту не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы — покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты, финансовые продукты. Всё это обеспечит клиентам полноценный опыт в планировании путешествий», — отметил гендиректор МТС Travel Вадим Мельников.

Ранее на МТС Travel в режиме бета-версии появилась возможность забронировать проживание в Турции.

Ранее МТС и Юга.ру выпустили несколько полезных гидов:

Курорты и туризм МТС отдых Отели путешествия

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