Гостиницы и кафе Черноморского побережья стали в два раза чаще подключать Wi-Fi МТС

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  • © Фото lifeforstock, ru.freepik.com
    © Фото lifeforstock, ru.freepik.com

Больше половины гостиниц, пансионатов и кафе Черноморского побережья пользуются Wi-Fi от МТС

В топ-5 отраслей, которые чаще всего подключают Wi-Fi для бизнеса от МТС на курортах Краснодарского края, входят:

  • гостинично-ресторанный бизнес — лидер по количеству пользователей сервиса;
  • кафе;
  • детские оздоровительные лагеря;
  • торговые центры;
  • места общественного пользования — вокзалы и аэропорты. 

МТС организует общественный доступ к интернету для сегмента HoReCa с обязательной идентификацией согласно требованиям закона. Это повышает комфорт гостей и клиентов заведений за счёт обеспечения их бесплатным Wi-Fi. С начала года возросло не только общее число подключений данного сервиса, но и количество запросов от бизнеса для построения с нуля сетей Wi-Fi под ключ.

Не только море:

В базовые возможности сервиса по предоставлению Wi-Fi для бизнеса входят неограниченное количество пользователей сети, настройка её названия и авторизация различными способами, а также редирект на сайт компании. В более полной версии доступны полностью индивидуальные настройки сетей Wi-Fi.

Ранее МТС и Юга.ру выпустили несколько полезных гидов:

Интернет Курорты и туризм Малый и средний бизнес МТС отдых Отели Рестораны Связь

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