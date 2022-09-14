Гостиницы и кафе Черноморского побережья стали в два раза чаще подключать Wi-Fi МТС
Больше половины гостиниц, пансионатов и кафе Черноморского побережья пользуются Wi-Fi от МТС
В топ-5 отраслей, которые чаще всего подключают Wi-Fi для бизнеса от МТС на курортах Краснодарского края, входят:
- гостинично-ресторанный бизнес — лидер по количеству пользователей сервиса;
- кафе;
- детские оздоровительные лагеря;
- торговые центры;
- места общественного пользования — вокзалы и аэропорты.
МТС организует общественный доступ к интернету для сегмента HoReCa с обязательной идентификацией согласно требованиям закона. Это повышает комфорт гостей и клиентов заведений за счёт обеспечения их бесплатным Wi-Fi. С начала года возросло не только общее число подключений данного сервиса, но и количество запросов от бизнеса для построения с нуля сетей Wi-Fi под ключ.
Не только море:
В базовые возможности сервиса по предоставлению Wi-Fi для бизнеса входят неограниченное количество пользователей сети, настройка её названия и авторизация различными способами, а также редирект на сайт компании. В более полной версии доступны полностью индивидуальные настройки сетей Wi-Fi.
Ранее МТС и Юга.ру выпустили несколько полезных гидов: