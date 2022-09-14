Гостиницы и кафе Черноморского побережья стали в два раза чаще подключать Wi-Fi МТС

Больше половины гостиниц, пансионатов и кафе Черноморского побережья пользуются Wi-Fi от МТС

В топ-5 отраслей, которые чаще всего подключают Wi-Fi для бизнеса от МТС на курортах Краснодарского края, входят: гостинично-ресторанный бизнес — лидер по количеству пользователей сервиса;

кафе;

детские оздоровительные лагеря;

торговые центры;

места общественного пользования — вокзалы и аэропорты.

МТС организует общественный доступ к интернету для сегмента HoReCa с обязательной идентификацией согласно требованиям закона. Это повышает комфорт гостей и клиентов заведений за счёт обеспечения их бесплатным Wi-Fi. С начала года возросло не только общее число подключений данного сервиса, но и количество запросов от бизнеса для построения с нуля сетей Wi-Fi под ключ.

Не только море: МТС составила рейтинг самых популярных туристических мест Краснодарского края и Адыгеи