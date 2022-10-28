Краснодарский край принял более 9 тыс. жителей Херсонской области

Около 9,3 тыс. жителей Херсонской области переехали в Краснодарский край. Большая часть из них находится в Анапе

В краевом оперштабе сообщили, что в Краснодарский край прибыли 9,3 тыс. жителей Херсонской области. Из них 8,5 тыс. человек разместили в отелях Анапы, еще 800 — в здравницах Темрюкского района, еще около 60 человек находятся в Геленджике.

Приезжающих на поездах на вокзалах встречают волонтеры. Тех, кто едет на личном автомобиле через Крымский мост, консультируют на специальном посту. Кроме того, в Анапе жителям Херсона уже выдают паспорта граждан РФ.

Как писали Юга.ру, 19 октября президент РФ Владимир Путин объявил в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР «военное положение». Согласно режиму допускаеимя «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений».

Также жителям Херсонской области предложили эвакуацию в ЮФО и Крым. Краснодарская активистка сказала, что край перенаселен и предложила отправить людей в другие регионы.