В Сочи оползень сошел на дорогу в районе Ореховских водопадов

Краснодарский край

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  • © Кажр видео из телеграм-канала «Любимый Сочи», t.me/love_sochi
    © Кажр видео из телеграм-канала «Любимый Сочи», t.me/love_sochi

Утром 31 января в Сочи сошел оползень и перекрыл дорогу к Ореховским водопадам

Рано утром 31 января местный житель снял на видео оползень в районе Ореховских водопадов в Сочи. По словам мужчины, там нельзя пройти даже пешком. Ранее оползень уже проявлял сдвиги.

«От города отрезано порядка тридцати домов, Барановский сельсовет и Нацпарк не выполнили обещание перед жителями об устранении проблемы», — сказал автор видео.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что оползень сошел на автодорогу улице Джапаридзе в селе Пластунка. Грязекаменная масса составила 120 куб. метров. Из-за этого от города остались отрезаны 90 человек в 30 домах.

Последствия устраняет администрация Хостинского района. К ликвидации привлекли 10 человек и 3 единицы спецтехники. 

Как писали Юга.ру, в Сочи 29 января ввели ЧС на дороге в сторону Абхазии из-за оползня. Тогда там перекрыли технический проезд.

Дороги Сочи

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В Сочи оползень сошел на дорогу в районе Ореховских водопадов

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