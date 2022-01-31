В Сочи оползень сошел на дорогу в районе Ореховских водопадов
Утром 31 января в Сочи сошел оползень и перекрыл дорогу к Ореховским водопадам
Рано утром 31 января местный житель снял на видео оползень в районе Ореховских водопадов в Сочи. По словам мужчины, там нельзя пройти даже пешком. Ранее оползень уже проявлял сдвиги.
«От города отрезано порядка тридцати домов, Барановский сельсовет и Нацпарк не выполнили обещание перед жителями об устранении проблемы», — сказал автор видео.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что оползень сошел на автодорогу улице Джапаридзе в селе Пластунка. Грязекаменная масса составила 120 куб. метров. Из-за этого от города остались отрезаны 90 человек в 30 домах.
Последствия устраняет администрация Хостинского района. К ликвидации привлекли 10 человек и 3 единицы спецтехники.
Как писали Юга.ру, в Сочи 29 января ввели ЧС на дороге в сторону Абхазии из-за оползня. Тогда там перекрыли технический проезд.