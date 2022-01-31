В Сочи оползень сошел на дорогу в районе Ореховских водопадов

Утром 31 января в Сочи сошел оползень и перекрыл дорогу к Ореховским водопадам

Рано утром 31 января местный житель снял на видео оползень в районе Ореховских водопадов в Сочи. По словам мужчины, там нельзя пройти даже пешком. Ранее оползень уже проявлял сдвиги.

«От города отрезано порядка тридцати домов, Барановский сельсовет и Нацпарк не выполнили обещание перед жителями об устранении проблемы», — сказал автор видео.