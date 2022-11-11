Мэрия Краснодара ищет нового проектировщика реконструкции дома Лихацкого

В 2018 году зданием планировал заняться инвестор, который строил отель Marriott, но с ним не договорились. В феврале 2020 года мэрия заявила, что восстановит дом за свой счет. В бюджете зарезервировали более 45 млн рублей на проект реставрации. В конце 2020 года у здания прогнулся балкон, начала гнить крыша, а в стенах нашли трещины.

В октябре 2020 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поторопил разработку проекта исторического квартала. В феврале 2021-го мэрия планировала начать противоаварийные работы по контракту, заключенному ранее с ООО «Еврогрупп СПБ». Позже начало реставрации отложили на конец года.

Сейчас этот контракт с подрядчиком расторгнут департаментом строительства краснодарской мэрии. Об этом написал «Ъ-Кубань» 10 ноября 2022 года, ссылаясь на пресс-службу администрации. Ее сотрудники уточнили, что «Еврогрупп СПБ» не выполнила взятые обязательства. В августе 2022-го компанию признали банкротом. Поэтому власти запустят аукцион на нового проектировщика.