Варламов раскритиковал идею строительства канатного метро в Ростове

Ростовская область

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Блогер и урбанист Илья Варламов 3 февраля ответил на идею ростовского депутата Анатолия Котлярова построить канатное метро в областном центре

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров 31 января выложил в своем фейсбуке видеобращение, в котором предложил решить «транспортную проблему» города с помощью канатного метро. Он рассказал, что поднимал вопрос о его строительстве еще более года назад.

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По словам Котлярова, Ростов «имеет прямоугольную схему планировки», что идеально «подходит для развития канатной дороги как вида транспорта». Котляров добавил, что, хотя на метрополитене и был поставлен «жирный крест», у города осталась его схема, на проработку которой было потрачено более 100 млн рублей.

«Так вот, если взять систему ростовского метрополитена со всеми станциями и сделать это не под землей, а над землей, то стоимость канатной дороги во всем городе будет сопоставима со стоимостью прокладки двух станций метрополитена», — заключил он.

Котляров подытожил, что такое метро полностью закроет транспортный вопрос, и предложил мэру и губернатору «не сбрасывать со счетов возможности прокладки канатной дороги».

Ранее идею канатного метро предлагал и сам губернатор Ростовской области Василий Голубев. В 2018 году он говорил, что есть потенциальные инвесторы, которые готовы вложить деньги в строительство канатного метро, соединяющего левый и правый берег Дона, писал «161.ru».

3 февраля Илья Варламов в своем блоге в «Живом журнале» раскритиковал идею депутата.

«Очередной город и очередная инициатива от неумного депутата, как решить проблемы с пробками. Это уже начинает походить на какое-то массовое помешательство», — написал урбанист.

Он отметил, что в целом проект метро через реку может быть оправдан, если «там действительно не сильно большой пассажиропоток и нет смысла строить полноценный мост»: «но предлагать строить канатную дорогу по существующим улицам (вместо метро) — это полнейшее безумие».

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Варламов пояснил, что проблема канатного метро состоит в том, что оно не предназначено для перевозки большого количества людей. Он сравнил трафик канатной дороги с пропускной способностью обычного метро (75 тыс. человек в час), трамвая (30 тыс. человек в час) и троллейбуса (7 тыс. человек в час). Блогер отметил, что канатная дорога может провозить всего 2 тыс. человек в час, и добавил, что «до сих пор не существует нормальной эвакуации из кабинок в случае ЧП».

Варламов подытожил, что «Ростову надо не о канатной дороге мечтать», а прекратить строить многоэтажки в центре, «навести порядок с парковками и инвестировать в развитие электротранспорта, развивать трамвайную сеть».

Напомним, начиная с 2017 года, власти Краснодара также не раз заявляли об идее строительства канатного метро. Урбанист Аркадий Гершман рассказал порталу Юга.ру, почему строительство канатной дороги в центре Кубани — плохая идея. 

Благоустройство Илья Варламов Общественный транспорт Ростов-на-Дону Транспорт

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