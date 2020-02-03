Варламов раскритиковал идею строительства канатного метро в Ростове

Блогер и урбанист Илья Варламов 3 февраля ответил на идею ростовского депутата Анатолия Котлярова построить канатное метро в областном центре

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров 31 января выложил в своем фейсбуке видеобращение, в котором предложил решить «транспортную проблему» города с помощью канатного метро. Он рассказал, что поднимал вопрос о его строительстве еще более года назад.

По словам Котлярова, Ростов «имеет прямоугольную схему планировки», что идеально «подходит для развития канатной дороги как вида транспорта». Котляров добавил, что, хотя на метрополитене и был поставлен «жирный крест», у города осталась его схема, на проработку которой было потрачено более 100 млн рублей. «Так вот, если взять систему ростовского метрополитена со всеми станциями и сделать это не под землей, а над землей, то стоимость канатной дороги во всем городе будет сопоставима со стоимостью прокладки двух станций метрополитена», — заключил он.

Котляров подытожил, что такое метро полностью закроет транспортный вопрос, и предложил мэру и губернатору «не сбрасывать со счетов возможности прокладки канатной дороги». Ранее идею канатного метро предлагал и сам губернатор Ростовской области Василий Голубев. В 2018 году он говорил, что есть потенциальные инвесторы, которые готовы вложить деньги в строительство канатного метро, соединяющего левый и правый берег Дона, писал «161.ru». 3 февраля Илья Варламов в своем блоге в «Живом журнале» раскритиковал идею депутата. «Очередной город и очередная инициатива от неумного депутата, как решить проблемы с пробками. Это уже начинает походить на какое-то массовое помешательство», — написал урбанист. Он отметил, что в целом проект метро через реку может быть оправдан, если «там действительно не сильно большой пассажиропоток и нет смысла строить полноценный мост»: «но предлагать строить канатную дорогу по существующим улицам (вместо метро) — это полнейшее безумие».

Варламов пояснил, что проблема канатного метро состоит в том, что оно не предназначено для перевозки большого количества людей. Он сравнил трафик канатной дороги с пропускной способностью обычного метро (75 тыс. человек в час), трамвая (30 тыс. человек в час) и троллейбуса (7 тыс. человек в час). Блогер отметил, что канатная дорога может провозить всего 2 тыс. человек в час, и добавил, что «до сих пор не существует нормальной эвакуации из кабинок в случае ЧП». Варламов подытожил, что «Ростову надо не о канатной дороге мечтать», а прекратить строить многоэтажки в центре, «навести порядок с парковками и инвестировать в развитие электротранспорта, развивать трамвайную сеть».