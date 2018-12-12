Первышов рассказал о состоянии проекта канатного метро в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря рассказал, что власти обсуждают с инвесторами проект канатного метро

Глава города отметил, что проект носит исключительно коммерческий характер: его инициаторы продолжают заниматься проектированием и оценкой экономических рисков. Также они ведут переговоры с компаниями, которые работают в этой области, и готовят предложения по финансированию. Первышов подчеркнул, что администрация города и края не будет финансировать проект канатного метро.

«Единственное, в чем мы участвуем, — предоставление информации. Это коридоры, это земельные участки, возможность создавать и размещать на них инженерную инфраструктуру. Отображаем их на карте градостроительной деятельности», — рассказал глава города.

Он отметил, что инициаторы проекта пока не нашли источник финансирования, однако уже есть расчеты, стоимость проекта, окупаемость и нагрузки. «Действительно, проведена большая работа. Но пока мы находимся в стадии обсуждения», — резюмировал Первышов.