Первышов рассказал о состоянии проекта канатного метро в Краснодаре
Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря рассказал, что власти обсуждают с инвесторами проект канатного метро
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Глава города отметил, что проект носит исключительно коммерческий характер: его инициаторы продолжают заниматься проектированием и оценкой экономических рисков. Также они ведут переговоры с компаниями, которые работают в этой области, и готовят предложения по финансированию.
Первышов подчеркнул, что администрация города и края не будет финансировать проект канатного метро.
«Единственное, в чем мы участвуем, — предоставление информации. Это коридоры, это земельные участки, возможность создавать и размещать на них инженерную инфраструктуру. Отображаем их на карте градостроительной деятельности», — рассказал глава города.
Он отметил, что инициаторы проекта пока не нашли источник финансирования, однако уже есть расчеты, стоимость проекта, окупаемость и нагрузки.
«Действительно, проведена большая работа. Но пока мы находимся в стадии обсуждения», — резюмировал Первышов.
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Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года совет при главе Краснодара предложил создать в городе систему канатного метро. Проектом заинтересовались строительные компании, которые планировалось привлечь в качестве возможных инвесторов. Евгений Первышов уже тогда заявил, что канатное метро не потребует ни копейки денег от муниципалитета.
В январе 2018-го помощник мэра краевой столицы Владимир Вербицкий рассказал о перспективах развития проектов канатной дороги и наземного метро.
В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил проект по созданию канатного метро в Краснодаре на Российском инвестфоруме в Сочи и посоветовал попробовать реализовать проект.
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