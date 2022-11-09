«Роза Хутор» займется профориентацией сочинских школьников

Учащиеся средних школ Сочи изучат азы экологического менеджмента в туристкой индустрии на примере крупнейшего горного курорта страны

Специалисты городской системы детского образования, дирекции Сочинского нацпарка и курорта «Роза Хутор» разработали образовательную программу естественнонаучной направленности «Сочи — территория природного туризма». В ней рассматриваются различные аспекты профессии природоохранной деятельности в туристской сфере. Программа развернута на базе Эколого-биологического центра имени С.Ю. Соколова, сохраняющего традиции экологического просвещения со времен юннатского движения, широко распространённого в 80-е годы.

По словам руководителя эколого-биологического центра Елены Мальц, школьников, которые сделают выбор в пользу изучения азов природоохранного менеджмента в качестве внеклассной нагрузки, ждёт не только знакомство с теоретическими основами планирования и реализации природоохранных мероприятий в сфере туризма, но и решение практических задач на базе круглогодичного горного курорта под руководством его сотрудников. Важная особенность программы — её ориентация на организацию туризма на территории Сочинского национального парка, демонстрирующего наиболее высокие показатели посещаемости среди аналогичных особо охраняемых природных территорий России.

«Сочинский национальный парк стал первым в нашей стране, и целью его создания в 1983 году стало сохранение уникальных природных комплексов черноморского побережья Кавказа, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительских и научных целях. За прошедшие неполные 40 лет мы накопили огромный опыт, которым готовы делиться с подрастающим поколением. Среди сегодняшних детей есть будущие лидеры, и многие из них знают и любят природу не по картинке на экране смартфона, поскольку бывали в горных походах. Наша задача — вдохновить их практическим умением постановки и решения зачастую очень сложных природоохранных задач», — говорит главный научный сотрудник дирекции нацпарка, один из разработчиков программы Галина Солтани.

Программа предусматривает 32-часовой курс, включающий изучение теоретического материала в классе, а также ознакомительный выезд на горный курорт «Роза Хутор» — здесь школьники встретятся с штатными экологами и получат возможность взглянуть на будущую профессию с практической стороны. На пробном этапе обучение по программе пройдут 2 потока по 10 детей в каждом. Курс ориентирован на учеников средней и старшей школы, интересующихся природоохранной тематикой.

«В реальных условиях востребованной туристской дестинации возникает масса различных проблем природоохранного характера, поиски решения которых сводятся к цели сохранения высокого качества окружающей среды. Если природоохранную задачу рассматривать со здравой практической точки зрения, то появляется потребность в профессионалах, и я надеюсь, что наша поддержка позволит образовательной программе «Сочи — территория природного туризма» стать малым началом большого дела на долгую перспективу», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.