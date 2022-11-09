В Краснодаре представят книгу «Наконец-то коммунизм» Александра Бренера. Он вызывал на бой Ельцина и рисовал доллар на Малевиче
12 ноября в краснодарской «Галерее Ларина» презентуют книгу Александра Бренера «Наконец-то коммунизм»
Презентацию проведет издательство «Асебия», выпустившее книгу в октябре этого года. Ее электронная версия доступна на сайте, а печатная продается в независимых книжных магазинах. Гостей презентации ждет выставка инклюзивных художественных работ, ставших иллюстрациями к книге. Начало в 18:00, вход свободный. Подробнее о событии можно узнать здесь.
Автор книги прославился скандальными перформансами в 1990-х: Бренер плевался в художников и кураторов, протестовал против войны в Чечне и совокуплялся со своей женой у памятника Пушкина в Москве.
В одном из стихотворений книги автор рассказывает о своей акции в Амстердамском музее в 1997 году. Он нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Супрематизм», представляющей собой белый крест на светло-сером фоне. Картину отреставрировали, а Бренер получил пять месяцев тюрьмы и пять месяцев условно.
«Асебия» представляла в Краснодаре книгу «Инфернальный феминизм»:
Одной из знаменитых акций художника стала «Первая перчатка» 1995 года. Бренер боксировал с пустотой у Кремля на Красной площади и вызывал на поединок Бориса Ельцина, бывшего тогда президентом РФ. Вдохновившись этим перформансом, в декабре 2015 года краснодарский боксер и меценат Николай Мороз провел «Бой с тенью Евланова» на Главной городской площади перед мэрией Краснодара. Он пытался привлечь внимание бывшего мэра к нехватке залов для тренировок спортсменов-любителей.
Сборник, выпущенный «Асебией», — это опыт коммунистической поэзии, где коммунизм «не связан ни с какой партией или организацией», только с «летучей коммуной свободных существ в сговоре с предками и природой».
«Бренер — современный Дон Кихот, борющийся с ветряными мельницами общества Спектакля. Его проза и поэзия менее известны, но заслуживают не меньшего внимания. В них Бренер продолжает борьбу с пошлостью и нищетой современного мира. Его книги — это проповеди, панихиды, исповеди, пророчества, молитвы и ламентации, в которых с одинаковой мощью проявляются сила искусства и ярмарочное шутовство. Бренер смог ухватиться за соломинку поэзии и дарит нам возможность спастись вместе с ним», — рассказали издатели.
Ранее «Асебия» выпустила пять книг, Юга.ру писали о двух из них. В 2020 году издательство опубликовало анархистский манифест «Конституция Метароссии». Он издан анонимно, но рецензенты догадались, что ее автор — Михаил Куртов, питерский философ и лауреат премии Андрея Белого.
В 2021 году «Асебия» издала поэтический сборник «ЕДОДОЙ!», написанный Валерием Нугатовым — создателем хоссонитского языка. Его литературным проектом вдохновилась краснодарская стрит-арт художница, ставшая сенсацией сезона 2018-2019.