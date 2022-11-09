Презентацию проведет издательство «Асебия», выпустившее книгу в октябре этого года. Ее электронная версия доступна на сайте, а печатная продается в независимых книжных магазинах. Гостей презентации ждет выставка инклюзивных художественных работ, ставших иллюстрациями к книге. Начало в 18:00, вход свободный. Подробнее о событии можно узнать здесь.

Автор книги прославился скандальными перформансами в 1990-х: Бренер плевался в художников и кураторов, протестовал против войны в Чечне и совокуплялся со своей женой у памятника Пушкина в Москве.

В одном из стихотворений книги автор рассказывает о своей акции в Амстердамском музее в 1997 году. Он нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Супрематизм», представляющей собой белый крест на светло-сером фоне. Картину отреставрировали, а Бренер получил пять месяцев тюрьмы и пять месяцев условно.