11 сентября в филиале «Галереи Ларина» — Larina Open Space — прошла презентация книги Валерия Нугатова «ЕДОДОЙ!». «ЕДОДОЙ!» — поэтический сборник Валерия Нугатова, который выпустило краснодарское издательство «Асебия» при поддержке KOLONNA Publications. Во второй половине августа презентации прошли в интеллектуальных книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Как указано в инстаграме «Галереи Ларина», «ЕДОДОЙ!» — хоссонитский гримуар, образец так редко встречающейся сейчас высокой поэзии, способной воодушевить каждого и позволяющей увидеть в нашем больном и умирающем мире столь необходимый божественный свет».

Литературный критик Лев Оборин в рецензии на книгу заметил следующее: «Нугатов наследует у концептуализма остраняющую, абсурдирующую работу с политическим; с языками публичной дискуссии (а вернее, ее отсутствия), симуляции и хейт-спича. Забавный факт: от сборника отказалась первая типография, в которой его захотели напечатать, пришлось искать другую. Может быть, причиной стало стихотворение, эксплуатирующее известную украинскую кричалку про Путина. А может быть, виновато стихотворение «Навальный!», целиком состоящее из рифм к фамилии героя — от «Авральный!» и «Многофункциональный!» до «Юстировальный!» и, внезапно, «Яойный!».

Однако на краснодарской презентации сотрудники издательства «Асебия» не сказали ни слова о проблемах с типографией. Возможно, помешали более серьезные проблемы с внедрением в социальную сеть инстаграм, так что им пришлось скорее передать слово самому автору, прилетевшему из Москвы. Нугатов прочитал несколько поэм из своего нового сборника, а также новые стихи. Среди них были исполнены народные фейсбук-эпопеи «Дед Хоссан» и «Каминаут», декламацию которых в полном объеме удалось задокументировать впервые.

Чтения приходилось неоднократно прерывать из-за возражений и возмущений фронтмена культовой джаз-панк-группы The Zverstvo Петра Павловича. Нугатов предлагал артисту занять его место и выступить со сцены, однако тот предпочитал оставаться в зале. Зрители предположили, что организаторы подговорили джазмена чинить непотребства ради нюансировки атмосферы южных поэтических вечеров. После выступления Нугатов отозвался об эксцессах так: «В Москве у аудитории — очень сильные тормоза. К вам приезжаешь, как в Латинскую Америку или в роман Уэлша, — настолько безумная витальность».

После чтений к публике вышла оперная певица и владелица галереи Татьяна Ларина и выступила под аккомпанемент камерного оркестра, состоящего из пианиста Константина Бережняка, скрипача Константина Лютова и контрабасиста Максима Штольцмана. Она исполнила песни на тексты Нугатова и «Вороваек». Также состоялся импровизационный танцевальный перформанс от Станиславы Марковской. Вечер сопровождался раздачей автографов и совместным приготовлением и дегустацией шашлыка. Помимо покупки книг гости могли забрать тематические плакаты и открытки. Полный фоторепортаж доступен здесь.

Сам Нугатов в интервью проекту «Горький» заявил, что вынесенное в название сборника «слово «ЕДОДОЙ» представляет собой то самое утраченное (или «покинутое») слово (La Parole Délaissée, или Verbum Dimissum) герметической традиции, которое на протяжении целых тысячелетий оставалось сокрытым, но теперь, в конце времен, как говорится, «при дверех», при-открылось нам благодаря заботливому участию астрального духа-наставника высочайшего уровня, скрывающегося под земным именем «Аслана Рашидовича Усояна» (в просторечии «Дед Хасан»), пользующегося с целью нашего вразумления современным электронным средством связи — социальной сетью фейсбук». В рапорте о презентации организаторы окрестили ее «алхимическим союзом между Краснодаром и поэтом Валерием Нугатовым. Закончилось все на Всесвятском кладбище, ведь разрешение на бракосочетание Рая и Ада надо вымаливать у давно разложившихся мертвых, но никак не у живых».