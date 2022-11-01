В Геленджике начали распиливать сухогруз «Рио»

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Дульской, Юга.ру
    © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

Сухогруз «Рио» в районе Геленджика начали готовить к демонтажу

В Геленджике начали демонтировать сухогруз «Рио». У корабля работает спецтехника, а на берегу лежат куски металла, сообщила «Наша газета».

В телеграм-канале «Pressa без пресса» написали, что из сухогруза уже откачали нефтепродукты, а сейчас спиливают детали, которые будут мешать основной работе. Все работы обещают выполнить за четыре месяца. 

Напомним, сухогруз «Рио» выбросило на берег в декабре 2018 года во время шторма. Он находится между Геленджиком и Кабардинкой в районе мыса Дооб. Судно стало местом притяжения туристов и перешло в частные руки. На нем проходили платные экскурсии и до 2021 года вели его страницы в соцсетях.

В феврале 2022 года стало известно, что корабль попал под конвенцию об «Удалении затонувших судов». Сухогруз планировали утилизировать до 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Ейске планируют убрать теплоход «Берилл». Он затонул в 2009 году после столкновения с сухогрузом «Санта Виктория». 

Геленджик Судоходство

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