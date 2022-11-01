В Геленджике начали распиливать сухогруз «Рио»

В Геленджике начали демонтировать сухогруз «Рио». У корабля работает спецтехника, а на берегу лежат куски металла, сообщила «Наша газета».

В телеграм-канале «Pressa без пресса» написали, что из сухогруза уже откачали нефтепродукты, а сейчас спиливают детали, которые будут мешать основной работе. Все работы обещают выполнить за четыре месяца.

Напомним, сухогруз «Рио» выбросило на берег в декабре 2018 года во время шторма. Он находится между Геленджиком и Кабардинкой в районе мыса Дооб. Судно стало местом притяжения туристов и перешло в частные руки. На нем проходили платные экскурсии и до 2021 года вели его страницы в соцсетях.

В феврале 2022 года стало известно, что корабль попал под конвенцию об «Удалении затонувших судов». Сухогруз планировали утилизировать до 2025 года.