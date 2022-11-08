Сколько стоит проезд по платным дорогам из Москвы на «Роза Хутор»? Подсчитали участники автопробега
Участники автопробега «PROстранствие — едем на «Роза Хутор» преодолели маршрут из Москвы в Сочи протяженностью 1700 километров по федеральным трассам М-4 «Дон», М-29 «Кавказ» и М-27 «Джубга — Сочи»
Автопробег «PROстранствие — едем на «Роза Хутор», организованный Евразийским содружеством специалистов туриндустрии (ЕСОТ) и горным курортом «Роза Хутор», стартовал в Москве 26 октября. Путешествие на автомобилях CHERY TIGGO 8 PRO MAX проходило по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Сочи с финалом 1 ноября на «Роза Хутор».
Основная цель проекта — рост узнаваемости туристических мест Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей. Участники автопробега — представители ЕСОТ, «Роза Хутор», журналисты и блогеры — проверили на себе все возможности придорожного сервиса и комфорт инфраструктуры. Они также оценили работу бизнеса и властей в сфере автотуризма в каждом регионе по пути следования, изучили наиболее интересные достопримечательности и их доступность для путешественников.
Участники автопробега подсчитали, что проезд по платным дорогам из Москвы в Сочи обошёлся в 2660 рублей с одного легкового автомобиля. Средний расход 95-го бензина составил 10,2 литра на 100 км. При цене литра бензина в среднем 51,6 рубля проезд одной машины в одну сторону обошёлся в 8600 рублей.
Самым сложным участком дороги, по мнению команды автопробега, оказался серпантин от Джубги до Дагомыса протяженностью около 200 км. К тому же на этом участке несколько мест ремонта дорог. В одном из них прошлось встать почти в часовую пробку.
1 ноября автопробег успешно завершился в горах Сочи на «Роза Хутор». На следующий день его организаторы поделились впечатлениями о своей поездке с аудиторией международного форума «Горы. Туризм. Бизнес». В сессии «Событийный календарь — ключевой инструмент развития территорий» вице-президент ЕСОТ Светлана Чичкина отметила: «Событие — это всегда повод для путешествия. Но автопробегу «PROстранствие» удалось сделать событием непосредственно само путешествие на «Роза Хутор». Сегодня событийный туризм в России приобретает новые формы — на первый план выходит экономика впечатлений, когда событие становится исключительной возможностью вовлечь потребителя, то есть туриста, в новый уникальный опыт».
С автомобильной инфраструктурой «Роза Хутор» участников автопробега познакомил директор по маркетингу Дмитрий Барашков. Он рассказал, что на территории курорта три основных зоны парковки — «Нижняя база», «Горная Олимпийская деревня», «Финишная зона». Их общая вместимость — более 2000 машиномест. Парковки рассредоточены по всей территории Роза Долины и Горной Олимпийской деревни и работают круглосуточно. Зимой доступна открытая бесплатная парковка на 850 мест на отметке «Роза Стадион, 940 метров», откуда также можно начать подъём в горы.
В зимний сезон стоимость парковки «Р1» для гостей отеля Radisson Rosa Khutor — 550 рублей в сутки. Парковки «Р3», «Р4», «Р6» для гостей остальных отелей Роза Долины — 400 рублей в сутки. Стоимость парковки для гостей отелей Горной Олимпийской деревни — 400 рублей в сутки. Есть также дополнительные стимулирующие предложения для гостей на автомобилях.
Как выяснили участники автопробега, добраться от Москвы до Розы Хутор можно и на электромобилях.
- 104 км — Клин;
- 320 км — Ефремов, Тульская область;
- 417 км — Болховское, Липецкая область;
- 670 км — Павловск, Воронежская область;
- 863 км — Новоспасовка, Ростовская область;
- 1042 км — Новочеркасск, Ростовская область;
- 1202 км — Павловская, Краснодарский край;
- 1385 км — Горячий Ключ, Краснодарский край;
- 1580 км — Сочи, Таллинское шоссе;
- 1700 км — Роза Хутор.
До курорта «Роза Хутор» необходимо сделать как минимум 10 остановок на электромобиле, причём на довольно длительное время. С помощью быстрой зарядки батарея такого авто заряжается до 80% за 30-40 минут. Также необходимо, чтобы запас хода у такого автомобиля на одной зарядке до 80% был более 200 км.
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