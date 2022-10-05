В Краснодаре и Новороссийске установили более 30 зарядных станций для электромобилей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Электрическая зарядная станция в Краснодаре © Андрей Малеваный Юга.ру
    Электрическая зарядная станция в Краснодаре © Андрей Малеваный Юга.ру

До конца года в Краснодарском крае планируют запустить 85 ЭЗС

В Краснодаре до конца года заработают 24 зарядные станции для электромобилей. 11 из них уже введены в эксплуатацию. Ещё 12 проходят пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Все зарядные станции «быстрые». Мощность до 150 КВт. Сейчас в краевой столице зарегистрировано около тысячи электромобилей. Установкой ЭЗС занимается крупная региональная энергосбытовая компания. На новых ЭЗС 1 кВт/ч электроэнергии стоит 24 рубля. Примечательно, что на зарядных станциях других операторов можно зарядиться дешевле — от 16 до 20 рублей за 1 квт/ч. Однако и скорость «заправки» на некоторых из них ниже.

Адреса новых ЭЗС в Краснодаре

Работают:

ул. Красных Партизан, 6/2;

ул. Красных Партизан, 6/20;

ул. Ставропольская, 80;

ул. Ставропольская, 159

ул. Ставропольская,185

ул. Ставропольская, 336;

ул. им. Каляева, 261А;

Проспект Чекистов 8/3;

ул. им. Атарбекова, 40;

ул. Красноармейская, 2 со стороны ул. Постовой;

ул. Кубанская Набережная, 2.

Тестируются:

ул. Мира, 37;

ул. Ставропольская, 184;

ул. Ставропольская, 222;

ул. Одесская, 35;

ул. Ставропольская, 246;

ул. им. 40-летия Победы, 14;

ул. Ставропольская, 197;

ул. им. 40-летия Победы, 32;

ул. Гимназическая, 36/2;

ул. им. Тюляева, 11;

ул. Красноармейская, 45;

ул. им. 40-летия Победы, 75 со стороны ул. 1-го Мая.

Ещё одну зарядную станцию монтируют на улице Зиповской. Она станет заключительной в этом году.

В Новороссийске размах меньше. Там установили 7 новых ЭЗС. Места для них, по утверждению местной администрации, выбирали с учетом пожеланий владельцев электромобилей. Установленное оборудование отечественного производства. Станции оборудованы несколькими типами коннекторов для разных электромобилей.

Адреса новых ЭЗС в Новороссийске

Анапское шоссе, 53А;

ул. Коммунистическая, 9;

ул. Пионерская на пересечении с ул. Молодежной;

ул. Леднева, 2 (пространство платной парковки);

ул. Советов, 55;

ул. Советов, 20 (парковка у администрации МО г. Новороссийска);

ул. Верейского (парковочная зона у сквера имени Чайковского).

Ранее новые ЭЗС также были установлены в Геленджике, Туапсе, Сочи. Краснодарский край стал одним из пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках федеральной концепции развития электротранспорта. В ближайшей перспективе на Кубани должны заработать более 100 быстрых зарядных станций. Однако большинство из них пока расположено в крупных городах. Зарядная инфраструктура на федеральных и региональных трассах по-прежнему развита слабо.

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