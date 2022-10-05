В Краснодаре и Новороссийске установили более 30 зарядных станций для электромобилей
До конца года в Краснодарском крае планируют запустить 85 ЭЗС
В Краснодаре до конца года заработают 24 зарядные станции для электромобилей. 11 из них уже введены в эксплуатацию. Ещё 12 проходят пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Все зарядные станции «быстрые». Мощность до 150 КВт. Сейчас в краевой столице зарегистрировано около тысячи электромобилей. Установкой ЭЗС занимается крупная региональная энергосбытовая компания. На новых ЭЗС 1 кВт/ч электроэнергии стоит 24 рубля. Примечательно, что на зарядных станциях других операторов можно зарядиться дешевле — от 16 до 20 рублей за 1 квт/ч. Однако и скорость «заправки» на некоторых из них ниже.
Работают:
ул. Красных Партизан, 6/2;
ул. Красных Партизан, 6/20;
ул. Ставропольская, 80;
ул. Ставропольская, 159
ул. Ставропольская,185
ул. Ставропольская, 336;
ул. им. Каляева, 261А;
Проспект Чекистов 8/3;
ул. им. Атарбекова, 40;
ул. Красноармейская, 2 со стороны ул. Постовой;
ул. Кубанская Набережная, 2.
Тестируются:
ул. Мира, 37;
ул. Ставропольская, 184;
ул. Ставропольская, 222;
ул. Одесская, 35;
ул. Ставропольская, 246;
ул. им. 40-летия Победы, 14;
ул. Ставропольская, 197;
ул. им. 40-летия Победы, 32;
ул. Гимназическая, 36/2;
ул. им. Тюляева, 11;
ул. Красноармейская, 45;
ул. им. 40-летия Победы, 75 со стороны ул. 1-го Мая.
Ещё одну зарядную станцию монтируют на улице Зиповской. Она станет заключительной в этом году.
В Новороссийске размах меньше. Там установили 7 новых ЭЗС. Места для них, по утверждению местной администрации, выбирали с учетом пожеланий владельцев электромобилей. Установленное оборудование отечественного производства. Станции оборудованы несколькими типами коннекторов для разных электромобилей.
Анапское шоссе, 53А;
ул. Коммунистическая, 9;
ул. Пионерская на пересечении с ул. Молодежной;
ул. Леднева, 2 (пространство платной парковки);
ул. Советов, 55;
ул. Советов, 20 (парковка у администрации МО г. Новороссийска);
ул. Верейского (парковочная зона у сквера имени Чайковского).
Ранее новые ЭЗС также были установлены в Геленджике, Туапсе, Сочи. Краснодарский край стал одним из пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках федеральной концепции развития электротранспорта. В ближайшей перспективе на Кубани должны заработать более 100 быстрых зарядных станций. Однако большинство из них пока расположено в крупных городах. Зарядная инфраструктура на федеральных и региональных трассах по-прежнему развита слабо.