В Краснодаре и Новороссийске установили более 30 зарядных станций для электромобилей

До конца года в Краснодарском крае планируют запустить 85 ЭЗС

В Краснодаре до конца года заработают 24 зарядные станции для электромобилей. 11 из них уже введены в эксплуатацию. Ещё 12 проходят пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Все зарядные станции «быстрые». Мощность до 150 КВт. Сейчас в краевой столице зарегистрировано около тысячи электромобилей. Установкой ЭЗС занимается крупная региональная энергосбытовая компания. На новых ЭЗС 1 кВт/ч электроэнергии стоит 24 рубля. Примечательно, что на зарядных станциях других операторов можно зарядиться дешевле — от 16 до 20 рублей за 1 квт/ч. Однако и скорость «заправки» на некоторых из них ниже.

Ещё одну зарядную станцию монтируют на улице Зиповской. Она станет заключительной в этом году.

В Новороссийске размах меньше. Там установили 7 новых ЭЗС. Места для них, по утверждению местной администрации, выбирали с учетом пожеланий владельцев электромобилей. Установленное оборудование отечественного производства. Станции оборудованы несколькими типами коннекторов для разных электромобилей.