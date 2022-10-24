«Роза Хутор» объявил дату открытия зимнего сезона. Рассказываем, сколько будет стоить ски-пасс и чем заняться на курорте

Курорт «Роза Хутор» рассказал о планах на зимний сезон

Новый зимний сезон на «Роза Хутор» планируют открыть 23 декабря. Однако, точная дата будет зависеть от погоды, прежде всего наличия стабильного снежного покрова.

Курорт вновь предложит гостям качественную горнолыжную инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 км трасс, которые обслуживают 32 современных подъёмника. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и т.п.

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Курорт продолжит совершенствовать качество трасс. В новом сезоне расширят некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга: «Горизонт» (выше 1600 метров над уровнем моря), пересечение трасс «Лабиринт» и «Тритон» (ниже 1600), «Тритон» (ниже 1600) и «Каскад» (ниже 1600).

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В предстоящем сезоне гости «Роза Хутор» смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта. Инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, проведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе и для новичков. Для маленьких гостей также организовали обучение — весь зимний сезон на курорте будут работать детские горнолыжные кемпы, клуб «Егорка». Занятия с юными райдерами проходят на отдельном склоне, под присмотром опытных сертифицированных инструкторов. Начиная с 7 января каждую субботу для детей в возрасте с 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду на Кубок «Хуторенок». Для маленьких гостей курорта продолжат работать детские развлекательные клубы «Корпорация шалостей» и «Riders club».

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Удобно, что все горнолыжное оборудование для детей и взрослых на «Роза Хутор» можно взять напрокат. В пунктах проката курорта появится новый инвентарь — дополнительные комплекты оборудования. Полностью обновят прокат и в «Горном приюте».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Продажа сезонных и многодневных ски-пассов на новый зимний сезон стартовала 1 августа. Сейчас действует прозрачная политика скидок: чем раньше покупается ски-пасс, тем выгодней цена. К примеру, если полная цена сезонного взрослого ски-пасса 59 800 рублей, то в октябре его ещё можно приобрести со скидкой 15%, в ноябре — с 10%. Аналогично устроена система скидок на многодневные ски-пассы (от 3х дней). Цена дня катания в этом зимнем сезоне будет зависеть от праздничных периодов и месяца катания и варьироваться от 3750 до 4750 рублей для взрослых и от 1900 до 2400 рублей для детей (от 7 до 14 лет).

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В преддверии нового зимнего сезона на «Роза Хутор» обновится не только горнолыжная, но и отельная инфраструктура. Например, интерьеры востребованных апартаментов Azimut Valset. Размещение в них этой зимой будет ещё более приятным. Самые лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, а также ски-пассы, услуги инструкторов, проката по-прежнему представлены на официальном сайте курорта.

В зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Любителям гастрономического туризма курорт предлагает десятки ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. Стоит отметить новый ресторан «Дичь» в Горной Олимпийской деревне, в котором планируется проводить специальные ужины в исполнении поваров-обладателей звезд Michellin Guide.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Продолжат работать такие круглогодичные аттракционы как родельбан, оснащенный теперь яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный». Отдыхающие также смогут покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках. С 1 декабря в Ледовом дворце курорта заработает семейный каток.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курорт Роза Хутор © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

В ходе сезона на курорте ожидается проведение нескольких масштабных спортивных и музыкальных событий. График фестивалей объявят дополнительно.

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«Роза Хутор» по-настоящему уникальный курорт, прежде всего, потому что здесь возникло удивительное сочетание гения места и созидающей человеческой энергии. Из года в год мы держим первенство России с точки зрения качества горнолыжной инфраструктуры и клиентского сервиса. Однако, мы не останавливаемся на достигнутом. Каждый сезон мы встречаем с одной целью — чтобы наши гости получили лучшие впечатления от отдыха в горах Сочи и стремились возвращаться к нам вновь и вновь», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.