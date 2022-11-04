«Собиратор» научит краснодарцев ткать панно из вторсырья и проведёт субботник

В первые выходные ноября в Краснодаре пройдёт экологичный мастер-класс «Терапия творчеством» и субботник на берегу Кубани

5 ноября экоактивисты устраивают субботник на берегу Кубани возле Изумрудного острова. Волонтёрам предоставят перчатки и мешки для мусора, а в середине уборки сделают перерыв на чай с печеньем.

Место встречи — трамвайная остановка «ЖК Фонтаны» на улице Стасова, сбор участников в 10:00. Записаться на уборку можно по номеру организатора 8-918-659-05-44 (Михаил).

Также поддержать субботники можно пожертвованиями — на них покупают перчатки и мешки, заправляют машину.