«Собиратор» научит краснодарцев ткать панно из вторсырья и проведёт субботник
В первые выходные ноября в Краснодаре пройдёт экологичный мастер-класс «Терапия творчеством» и субботник на берегу Кубани
5 ноября экоактивисты устраивают субботник на берегу Кубани возле Изумрудного острова. Волонтёрам предоставят перчатки и мешки для мусора, а в середине уборки сделают перерыв на чай с печеньем.
Место встречи — трамвайная остановка «ЖК Фонтаны» на улице Стасова, сбор участников в 10:00. Записаться на уборку можно по номеру организатора 8-918-659-05-44 (Михаил).
Также поддержать субботники можно пожертвованиями — на них покупают перчатки и мешки, заправляют машину.
6 ноября в краснодарском экоцентре «Собиратор» пройдёт экологичный мастер-класс. Гостей научат делать панно из вторичных материалов: ненужные ткани и верёвки собрали на фестивале «Пачамама», чтобы превратить в новые вещи.
Ведущая — главный дизайнер фестиваля и мастерица макраме, ткачества текстиля в стиле бохо Александра Щегловская. Она расскажет, как вплести в панно свой смысл, чтобы оно не осталось простым элементом декора, какую роль в современном ткачество играет телесности и как превратить творческий процесс в терапевтичный процесс.
«Уличные и транспортные сборы вне закона»:
Мероприятие начнётся в 13:30 на улице Одесской, 48 Л и продлится два часа. Приглашают взрослых и детей от 12 лет, ребята помладше могут участвовать в сопровождении родителей.
Стоимость билета — 700 рублей, забронировать место можно в соцсетях «Собиратора» после оплаты по QR-коду ниже. Мастер-класс благотворительный, вырученные деньги направят на содержание экоцентра.
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Напомним, экоактивисты предложили обратиться к губернатору Краснодарского края, чтобы решить мусорную проблему в Сочи.