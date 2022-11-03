Спектакль по Пелевину, рок-концерт на балалайках и научный детектив. Собрали гид событий на выходные

Юга.ру сделали подборку событий, которые можно посетить в длинные праздничные выходные 4-6 ноября

4 ноября В Краевом театре кукол (улица Красная, 31) в 11:00 покажут сказку «Тёплый хлеб» (6+) по мотивам рассказа Константина Паустовского. Гастроли Ставропольского театра кукол. В 15:00 начнётся постановка «Ты кто? Я знаю тебя» (6+) в исполнении артистов Кировского театра кукол. В Краснодарском театре имени Горького (улица Красноармейская, 110) в 17:00 состоится премьера нового спектакля «Двойник» (16+) по одноимённому произведению Фёдора Достоевского. Зрителям покажут удивительные и одновременно загадочные приключения господина Горядкина. В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) в 20:30 покажут драму «Где-то и около» (16+) по пьесе Анны Яблонской. Это история про простых и очень одиноких людей из маленького городка: писателе Мише, закройщице Наде и отце-одиночке Толике. В Рок-баре в 22:00 начнётся концерт «Легенды русского рока» (18+). Группа «Арт-клиника» исполнит самые значимые и известные хиты.

Рок-концерт © Фото Julian Lozano, unsplash.com

5 ноября В Краевом театре кукол (улица Красная, 31) в 11:00 покажут сказку «Богатырь Илья из Мурома» (6+). Гастроли Владимирского областного театра кукол. В 15:00 начнётся драма «Бах-бах-бах» (6+) о войне глазами цирковой собаки в исполнении артистов Смоленского областного театра кукол. В «Пространстве» (улица Зиповская, 5В, литер Х) в 12:00 откроется маркет «Точка». Будут представлены 50 брендов и мастеров Краснодара и края. Можно будет купить украшения для дома, одежду, аксессуары, игрушки и товары для детей, свечи, керамические изделия, натуральные продукты, выпечку, кондитерские изделия и сладости ручной работы и многое другое. В Театре Защитника Отечества (улица Красноармейская, 48/1) в 12:00 можно будет посмотреть сказку «У ковчега в восемь» (6+). Она рассказывает о трёх пингвинах, живущих в Антарктиде. К ним прилетает голубь и сообщает о потопе, уточнив, что Ной выписал для них только два именных билета.

Театр Защитника Отечества © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» в 16:30 начнут транслировать матч «Краснодара» с футбольным клубом «Факел». В 19:30 в театре «Мой» (улица Зиповская, 5в, литер Х) начнётся спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» (16+) по пьесе Луиджи Пиранделло. Это таинственная история о противоречиях между социальной маской человека и его реальным образом. В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) в 19:00 можно будет оценить драму «Токсины» (18+) по произведению Кшиштофа Бизё. Это пять сюжетно не связанных зарисовок. В каждой два персонажа — молодой и пожилой мужчины. 6 ноября В пространстве «Точка кипения» (улица Новокузнечная, 84, 3 этаж) в 11:00 и 17:00 проведут развлекательную программу для детей «Научный детектив» (7-13 лет). За два часа участники посетят четыре лаборатории, чтобы спасти учёного из рук злодеев. Здесь же в 11:00 и 14:00 будет квест «Следствие ведут учёные» (5-6 лет). Им предстоит с помощью химии и физики вывести преступника на чистую воду. В Краевом театре кукол (улица Красная, 31) в 15:00 покажут драму «Прощай, конферансье!» (12+) о мужчине, который в составе концертной бригады ездит по линии фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат. Гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол. В Краснодарском театре имени Горького (улица Красноармейская, 110) в 17:00 можно будет оценить мистическую драму «Маскарад» (12+) по произведению Михаила Лермонтова. Немолодой Евгений Арбенин для статуса заключает брак по расчёту и неожиданно влюбляется в свою юную супругу Нину.

Амфитеатр парка «Краснодар» © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

В баре «Паб мира» (улица Мира, 31) в 18:30 будет интеллектуальная битва «Квиз, плиз!», посвящённая сериалам. Организаторы попытаются выяснить, для кого «Клиника» — это не лечебное учреждение, а «Эйфория» — не только эмоция. В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) в 20:30 на подмостки перенесут повесть Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» (16+). Главными героями являются два цыплёнка-бройлера, живущие на птицефабрике имени Луначарского. В «Рок-баре» (улица Горького, 104) в 22:00 начнётся концерт «Рок-хиты на балалайках» (18+). Новую музыкальную программу представит группа «Народный драйв».