Ростовская АЭС более чем на 37% увеличила выработку электроэнергии в октябре 2022 года

В октябре текущего года Ростовская АЭС выработала свыше 3,093 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 843 млн кВт.ч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года

Генерация электроэнергии атомной станцией только за один месяц позволила сохранить более 242 млн куб. метров природного газа или почти 1,5 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии. Это предотвратило попадание в атмосферу свыше 1,45 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

Рост показателя текущего года связан, в том числе и с тем, что в октябре 2021 года энергоблок №1 находился в планово-предупредительном ремонте.

С начала текущего года Ростовская АЭС выработала уже более 29,614 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 2,310 млрд больше планового задания. Дополнительного количества энергии хватит для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение полутора месяцев.

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС утверждён план в объёме 32,62 млрд кВт.ч.

Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС.

В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3, №4 Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.