Учёные измерили радиацию в районе Ростовской АЭС

Учёные, преподаватели и студенты Южного Федерального университета (ЮФУ) измерили радиационный фон в районе Ростовской АЭС — он соответствует естественным значениям

Более 200 проб грунта и образцов растений отобрали участники очередного экотура на территорию Ростовской АЭС. В состав экспедиции вошли ученые, преподаватели и студенты Южного Федерального университета. Они отбирали пробы для того, чтобы в дальнейшем исследовать в лабораторных условиях содержание в них естественных и искусственных радионуклидов. Кроме того, участники экотура сделали свыше 500 измерений радиационного фона.

Своими многолетними наблюдениями они поделились с общественностью и журналистами Волгодонска на прошедшем в информационном центре Ростовской АЭС тематическом «круглом столе», посвященном вопросам экологии и природоохранной деятельности атомной станции. Научный руководитель экологической экспедиции — кандидат химических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, завлабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики ЮФУ Елена Бураева рассказала, что так называемый «нулевой фон» (естественный радиационный фон) здесь измерили ещё до пуска первого энергоблока Ростовской АЭС.

«Экологические исследования территории расположения Ростовской АЭС не теряют своей актуальности. И после 22-летнего наблюдения можно с уверенностью сказать, что негативного воздействия на экосистемы Донского края Ростовская АЭС не оказывает. Кроме того, проводя сравнительный анализ полученных нами показателей с так называемыми эталонными значениями, а это показатели радиационного фона самой охраняемой территории нашего региона — Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», мы пришли к выводу, что радиационный фон заповедника и территории расположения атомной станции идентичен», — отметила ученый-радиоэколог.

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

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Отбор проб почвы и растений для исследований в рамках данного научного проекта проводится два раза в год. Первые мониторинговые исследования радиационной обстановки в зоне наблюдения Ростовской АЭС провели в 1999 году, до пуска первого энергоблока Ростовской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.