Ростовская АЭС выработала 7 млрд кВт.ч электроэнергии с начала 2022 года

Партнерский Ростовская область

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  • © Фото с сайта rosenergoatom.ru
    © Фото с сайта rosenergoatom.ru

Ростовская атомная станция выработала с начала 2022 года 7 млрд кВт.ч электроэнергии, обеспечив электроснабжением потребителей ЮФО и СКФО

Такого количества электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить годовую потребность Чеченской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Ингушетия, входящих в СКФО.

При этом работа Ростовской АЭС позволила предотвратить попадание в атмосферу 3,5 млн тонн углекислого газа.

В настоящее время четыре энергоблока Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

Информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других атомных объектов представлена на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, Ростовская АЭС на 35% увеличила выработку электроэнергии.

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