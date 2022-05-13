Более 72% жителей Ростовской области одобряют развитие атомной энергетики — Ростовская АЭС

«Диагностику социальных настроений в регионах присутствия АЭС мы проводим восьмой год подряд. По динамике результатов видно, что с годами атомная энергетика находит всё большую поддержку у населения, чему, конечно, способствует тот факт, что атомные станции в глазах абсолютного большинства жителей перестали быть своеобразным «пугалом». Мы большое количество усилий и ресурсов вкладываем в то, чтобы поменять имидж атомной энергетики с закрытой — для непосвященных — на прозрачную и транспарентную для всех. Сегодня любой человек не просто имеет доступ к основным показателям работы станций, но и возможность посетить АЭС физически и на личном опыте убедиться в их безопасности для себя и для природы. Как следствие, сегодня АЭС воспринимаются как большие футуристические заводы по производству невероятного количества энергии, а не как объекты повышенной опасности и вечной тревоги», — прокомментировал итоги опроса директор департамента коммуникаций «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.