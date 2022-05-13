Более 72% жителей Ростовской области одобряют развитие атомной энергетики — Ростовская АЭС
Социологи изучили отношение жителей Ростовской области к атомной станции в Волгодонске и выяснили, что более 72% респондентов поддерживают развитие атомной энергетики в регионе
Исследовательская компания «ЭлаНКом» провела соцопрос в 10 регионах расположения российских АЭС — Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях. Социологи изучали отношение жителей к деятельности близлежащих атомных станций. В опросе поучастовали 10 тыс. человек из 60 российских городов.
Соцопрос показал, что число сторонников атомной энергетики в Ростовской области за последние два года выросло на 16%.
Использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения электроэнергией одобряют 72,2% жителей региона, при этом треть опрошенных выступают за ее дальнейшее активное развитие.
Среди будущих источников энергии жители, в первую очередь, отмечали атомную и альтернативную энергетику. В Волгодонске — городе расположения Ростовской АЭС — 58% опрошенных назвали источником энергии будущего атомную энергетику.
«Диагностику социальных настроений в регионах присутствия АЭС мы проводим восьмой год подряд. По динамике результатов видно, что с годами атомная энергетика находит всё большую поддержку у населения, чему, конечно, способствует тот факт, что атомные станции в глазах абсолютного большинства жителей перестали быть своеобразным «пугалом». Мы большое количество усилий и ресурсов вкладываем в то, чтобы поменять имидж атомной энергетики с закрытой — для непосвященных — на прозрачную и транспарентную для всех. Сегодня любой человек не просто имеет доступ к основным показателям работы станций, но и возможность посетить АЭС физически и на личном опыте убедиться в их безопасности для себя и для природы. Как следствие, сегодня АЭС воспринимаются как большие футуристические заводы по производству невероятного количества энергии, а не как объекты повышенной опасности и вечной тревоги», — прокомментировал итоги опроса директор департамента коммуникаций «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.
Как писали ранее Юга.ру, Ростовская АЭС внедрила мобильную систему накопления отходов.