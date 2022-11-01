В Краснодаре улицу Зиповскую расширят до четырех полос. Для этого уже снесли казачий рынок

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Для ремонта улиц Зиповской и Ратной Славы в Краснодаре выберут подрядчика

В Краснодаре до 10 ноября выберут подрядчика который отремонтирует улицы Зиповскую, Ратной Славы и Александровскую. Планируется, что работы на всех участках начнутся в декабре, а закончатся до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Участок улицы Зиповской от Байбакова до Московской хотят расширить до четырех полос. Проект разработали еще в 2021 году. Он предусматривает строительство ливневок, тротуаров и сети освещения. Для расширения дороги даже снесли казачий рынок, которому было больше 20 лет.

Улицы Александровскую от Букетной до Константиновской и Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской заасфальтируют. О ремонте последнего участка власти говорили с 2020 года. В 2021 году жители поселка Российского создали петицию с требованием отремонтировать улицу. А в начале 2022 года бывший мэр Краснодара обещал, что дорогу отремонтируют до конца 2022 года. 

Как писали Юга.ру, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные дороги» этапа 2023 года в Краснодаре отремонтируют 38 участков дорог общей протяженностью более 61 км.

Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре улицу Зиповскую расширят до четырех полос. Для этого уже снесли казачий рынок

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