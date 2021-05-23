Жители поселка Российского в Краснодаре создали петицию с требованием привести в порядок дороги

Краснодарский край

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В Краснодаре жители поселка Российского возмутились качеством дорог и создали петицию с требованием их отремонтировать

21 мая общественный совет поселка Российского создал петицию с требованием привести в порядок дороги общего пользования. К моменту публикации новости петицию подписали 890 человек.

В открытом письме жители поселка сообщили о нарушении законодательства в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и нарушении законных прав граждан.

«Каждый день, на протяжении последних лет, по пути следования на работу и с работы, проезжая по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселка Российского на собственном автомобиле или общественном транспорте, мы ощущаем на себе ужасное качество дорог», — пожаловались местные жители.

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Краснодарцы подчеркнули, что плохое качество дорог наносит ущерб автомобилям и зачастую становится причиной ДТП. По их данным, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства не получало заявку на финансирование ремонта улицы Ратной Славы. При этом в августе 2020 года вице-мэр Краснодара Артем Доронин сообщал о подаче заявки.

Юга.ру тогда писали, что ориентировочная стоимость реконструкции улицы Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской оценивается почти в 149 млн рублей. Привести в порядок эту улицу и еще ряд дорог городские власти намеревались в ближайшие два года.

В открытом письме местные жители сообщили, что с помощью рулетки, линейки и дорожной рейки обследовали автодороги и нашли ряд дефектов. Они зафиксировали на улицах выбоины, превышающие размер, допустимый ГОСТ. Также краснодарцы обнаружили, что на аварийных участках отсутствуют соответствующие дорожные знаки.

Какие дороги требуют починить жители поселка Российского
  • улицу Ратной Славы
  • улицу Лаперуза
  • улицу Очаковскую
  • улицу Рымникскую
  • улицу Сахалинскую
  • улицуТверскую
  • улицу Триумфальную
  • проезд 1-й Куликова Поля
  • улицу Командорскую
  • улицу Южную
  • улицу 2-я Тверскую
  • улицу Альпийскую
  • улицу Городскую
  • улицу Измаильскую
  • улицу Атамана Бабыча
  • улицу Бигдая
  • улицу Высоцкого
  • улицу Заводовского
  • улицу Комарова В.М.
  • улицу Шевкунова
  • улицу Калужскую
  • улицу Куликова Поля
  • улицу Парижскую

Журналист Юга.ру днем 23 мая прогулялась по нескольким улицам из списка и сфотографировала, как они сейчас выглядят.

Также журналист нашла видео, которое сняла в апреле этого года, проезжая в автобусе № 1 по улицам поселка Российского. 

Стоит отметить, что зимой из-за больших ям и грязи на улице 2-й Тверской автобус №1 вообще не мог проехать, поэтому водители меняли маршрут.

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