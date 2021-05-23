Жители поселка Российского в Краснодаре создали петицию с требованием привести в порядок дороги
В Краснодаре жители поселка Российского возмутились качеством дорог и создали петицию с требованием их отремонтировать
21 мая общественный совет поселка Российского создал петицию с требованием привести в порядок дороги общего пользования. К моменту публикации новости петицию подписали 890 человек.
В открытом письме жители поселка сообщили о нарушении законодательства в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и нарушении законных прав граждан.
«Каждый день, на протяжении последних лет, по пути следования на работу и с работы, проезжая по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселка Российского на собственном автомобиле или общественном транспорте, мы ощущаем на себе ужасное качество дорог», — пожаловались местные жители.
Краснодарцы подчеркнули, что плохое качество дорог наносит ущерб автомобилям и зачастую становится причиной ДТП. По их данным, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства не получало заявку на финансирование ремонта улицы Ратной Славы. При этом в августе 2020 года вице-мэр Краснодара Артем Доронин сообщал о подаче заявки.
Юга.ру тогда писали, что ориентировочная стоимость реконструкции улицы Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской оценивается почти в 149 млн рублей. Привести в порядок эту улицу и еще ряд дорог городские власти намеревались в ближайшие два года.
В открытом письме местные жители сообщили, что с помощью рулетки, линейки и дорожной рейки обследовали автодороги и нашли ряд дефектов. Они зафиксировали на улицах выбоины, превышающие размер, допустимый ГОСТ. Также краснодарцы обнаружили, что на аварийных участках отсутствуют соответствующие дорожные знаки.
- улицу Ратной Славы
- улицу Лаперуза
- улицу Очаковскую
- улицу Рымникскую
- улицу Сахалинскую
- улицуТверскую
- улицу Триумфальную
- проезд 1-й Куликова Поля
- улицу Командорскую
- улицу Южную
- улицу 2-я Тверскую
- улицу Альпийскую
- улицу Городскую
- улицу Измаильскую
- улицу Атамана Бабыча
- улицу Бигдая
- улицу Высоцкого
- улицу Заводовского
- улицу Комарова В.М.
- улицу Шевкунова
- улицу Калужскую
- улицу Куликова Поля
- улицу Парижскую
Журналист Юга.ру днем 23 мая прогулялась по нескольким улицам из списка и сфотографировала, как они сейчас выглядят.
Также журналист нашла видео, которое сняла в апреле этого года, проезжая в автобусе № 1 по улицам поселка Российского.
Стоит отметить, что зимой из-за больших ям и грязи на улице 2-й Тверской автобус №1 вообще не мог проехать, поэтому водители меняли маршрут.