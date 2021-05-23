Жители поселка Российского в Краснодаре создали петицию с требованием привести в порядок дороги

В Краснодаре жители поселка Российского возмутились качеством дорог и создали петицию с требованием их отремонтировать

21 мая общественный совет поселка Российского создал петицию с требованием привести в порядок дороги общего пользования. К моменту публикации новости петицию подписали 890 человек. В открытом письме жители поселка сообщили о нарушении законодательства в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и нарушении законных прав граждан. «Каждый день, на протяжении последних лет, по пути следования на работу и с работы, проезжая по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселка Российского на собственном автомобиле или общественном транспорте, мы ощущаем на себе ужасное качество дорог», — пожаловались местные жители.

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Краснодарцы подчеркнули, что плохое качество дорог наносит ущерб автомобилям и зачастую становится причиной ДТП. По их данным, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства не получало заявку на финансирование ремонта улицы Ратной Славы. При этом в августе 2020 года вице-мэр Краснодара Артем Доронин сообщал о подаче заявки.

Юга.ру тогда писали, что ориентировочная стоимость реконструкции улицы Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской оценивается почти в 149 млн рублей. Привести в порядок эту улицу и еще ряд дорог городские власти намеревались в ближайшие два года.

В открытом письме местные жители сообщили, что с помощью рулетки, линейки и дорожной рейки обследовали автодороги и нашли ряд дефектов. Они зафиксировали на улицах выбоины, превышающие размер, допустимый ГОСТ. Также краснодарцы обнаружили, что на аварийных участках отсутствуют соответствующие дорожные знаки.

Какие дороги требуют починить жители поселка Российского улицу Ратной Славы

улицу Лаперуза

улицу Очаковскую

улицу Рымникскую

улицу Сахалинскую

улицуТверскую

улицу Триумфальную

проезд 1-й Куликова Поля

улицу Командорскую

улицу Южную

улицу 2-я Тверскую

улицу Альпийскую

улицу Городскую

улицу Измаильскую

улицу Атамана Бабыча

улицу Бигдая

улицу Высоцкого

улицу Заводовского

улицу Комарова В.М.

улицу Шевкунова

улицу Калужскую

улицу Куликова Поля

улицу Парижскую

Журналист Юга.ру днем 23 мая прогулялась по нескольким улицам из списка и сфотографировала, как они сейчас выглядят.

Также журналист нашла видео, которое сняла в апреле этого года, проезжая в автобусе № 1 по улицам поселка Российского.